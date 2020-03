Enojadas, cientos de madres y abuelas canadienses denuncian inacción del gobierno ante urgencia climática

Invitando a todos los canadienses a marchar con ellas en Ottawa, frente al Parlamento y en todo el país para hacer oír sus quejas el día de la Madre el 10 de mayo, la organización Mothers Step In/Mères au front (Madres al Frente), exige una acción ambiciosa, concreta e inmediata para proteger la seguridad y la salud de sus hijos y nietos.

Vestidas de negro, con un corazón verde en el pecho y los nombres de sus hijos en los carteles como únicos lemas que usarán, estas madres marcharán en silencio.