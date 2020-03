Canadá en las Américas Café (del coronavirus) | Fin de semana 13 al 15 de marzo

Con el gusto de siempre, los saludamos en su programa Canadá en las Américas Café que hoy podríamos llamar Canadá en aislamiento voluntario.

Gracias por acompañarnos, donde quiera que se encuentren y por cualquier medio que nos sigan. Los saluda Paloma Martínez, desde nuestras oficinas en Montreal. En el estudio los acompañan también Pablo Gómez Barrios, Leonora Chapman, Leonardo Gimeno. Comenzamos tratando de clarificar con una microbióloga especialista algunas de las preocupaciones relacionadas con el coronavirus

No cabe duda, los efectos del coronavirus comenzaron a sentirse en TODOS los ámbitos de la vida. En el el multimillonario mundo del deporte, en la cultura, en las escuelas. Desde la última semana de enero, no han pasado 24 horas sin que no se haya aplazado, movido o cancelado un evento… Varios países han comenzado a cerrar sus fronteras. En Canadá, la esposa del primer ministro canadiense dio positivo en el test, cierre de escuelas, pánico en las tiendas de alimentos y de Hoy el Parlamento de Canadá anunció la suspensión de la sesión hasta el 22 abril.

Y el primer ministro anunció que su gobierno aconsejará a los canadienses evitar viajes al extranjero y un mayor control de las fronteras del país para evitar los contagios.

En Canadá, las informaciones más recientes nos indican que hay 150 casos, una sola muerte y que la mayoría de las provincias cuentan con al menos un caso. Para entender los riesgos y la ciencia detrás del virus y de los esfuerzos para contenerlo, contactamos a Marie Claire Arrieta, microbióloga de la Universidad de Calgary.

