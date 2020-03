Servicios fronterizos de Canadá anuncia nuevas medidas contra COVID-19

Desde principios de febrero se han realizado exámenes adicionales en todos los aeropuertos canadienses y desde principios de marzo también en todos los puertos de entrada terrestres, ferroviarios y marítimos. Pero la evolución rápida del virus requieren que las medidas de protección en las fronteras evolucionen también dijo la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) en un comunicado.

Algunos vuelos internacionales se desviarán a los principales aeropuertos canadienses para mejorar los esfuerzos de detección.

Servicios Fronterizos del Canadá está incrementando la mano de obra, el material educativo y las medidas de control en los aeropuertos y todos los demás puntos de entrada al Canadá para ayudar a detener la propagación de COVID-19.

A partir de hoy, se preguntará a todos los viajeros que lleguen, independientemente de su país de origen, si están experimentando algún síntoma como tos, dificultad para respirar o fiebre. También tendrán que reconocer que se les pide que se auto-aíslen durante 14 días si llegan de cualquier lugar internacional.

Por su parte, la Dra. Theresa Tam, funcionaria principal de salud pública del Canadá, dice que se están realizando «rápidamente» esfuerzos para actualizar las medidas de control en los aeropuertos del país, después de que el Primer Ministro Justin Trudeau declarara que sólo algunos viajeros internacionales se sometían al control.

Trudeau hizo estas declaraciones el domingo pasado en una entrevista televisada con la televisora CTV News en un momento en el que las críticas van en aumento sobre las razones por las que las medidas en las fronteras y los aeropuertos no se están intensificando en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

En respuesta a las preocupaciones de los viajeros que se preguntaban por qué no se sometían a un proceso de detección más robusto, Trudeau dijo que «no venían de un lugar de preocupación y por lo tanto había protocolos diferentes. No queremos que los funcionarios de salud pública gasten su tiempo y sus recursos en los aeropuertos haciendo algo que no sea lo más impactante que puedan hacer», dijo Trudeau, y añadió que la prioridad de los funcionarios es estar en sus comunidades y en los hospitales.

«Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos con respecto al VIDOC-19 y, como hemos hecho en las últimas semanas, nos ajustaremos según lo requieran las circunstancias. Tenemos la capacidad de establecer nuevas medidas, si es necesario, para garantizar la seguridad del Canadá. Cualquier persona que llegue de una zona afectada o que haya estado expuesta a la enfermedad puede estar en peligro. La ASFC tiene procedimientos sólidos para abordar esto. Los viajeros, independientemente de su país de origen, son evaluados cuando lleguen a Canadá.» Extracto del comunicado

Entre las nuevas medidas que han adoptado en respuesta a este brote se encuentran las siguientes:

Consejos e instrucciones específicas para personas que hayan visitado los sitios clasificados como Nivel 3 (la provincia de Hubei, China, Irán o Italia) para vigilar sus síntomas, aislarse en su casa durante 14 días y ponerse en contacto con las autoridades de salud pública de su zona si desarrollan síntomas dentro de los 14 días de su llegada;

introducción de nuevos carteles para concienciar a los viajeros en los aeropuertos;

cuestionarios de datos generales sobre el COVID-19 disponibles para los viajeros en todos los puertos de entrada;

uso de preguntas de examen de salud para identificar a los viajeros que son motivo de preocupación;

distribución de un kit de mascarilla quirúrgica e instrucciones sobre su uso a los viajeros de interés;

trabajo con funcionarios del Organismo de Salud Pública del Canadá para examinar a los viajeros que puedan suponer un riesgo;

control a los viajeros que puedan estar enfermos en la sala de aduanas y en todos los puertos de entrada.

La Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá (ASFC) dijo estar comprometida a limitar la difusión de la COVID-19 en Canadá y recordó que los funcionarios de los servicios fronterizos del Canadá son profesionales y tienen experiencia en garantizar la salud y la seguridad de los canadienses y en proteger la economía del país.

«Nos tomamos muy en serio nuestro papel en la protección del Canadá y estamos orgullosos del trabajo que hacemos. La ASFC opera en un entorno complejo y dinámico y procesa cerca de 265.000 viajeros cada día. Por eso vigilamos continuamente la evolución de amenazas como ésta y adaptamos nuestros procedimientos según sea necesario para llevar a cabo nuestra misión. Los funcionarios de la ACSB se mantienen vigilantes y están altamente capacitados para identificar a los viajeros que tratan de entrar en el Canadá y que pueden suponer un riesgo para la salud y la seguridad.» Extracto del comunicado

La ACSF es parte del enfoque integral del Gobierno del Canadá, que es «medido, proporcionado y receptivo», y se basa en las mejores pruebas científicas disponibles sobre la transmisión de enfermedades y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de gestión de fronteras internacionales, entre ellos el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.

La ASFC dijo estar coordinando su respuesta con otros departamentos y organismos gubernamentales. «Trabajamos estrechamente con el Ministerio de Salud de Canadá y la Agencia de Salud Pública de Canadá. Nuestros oficiales llevan a cabo un examen inicial de los viajeros y remiten a cualquiera que presente síntomas de gripe» para que lo examinen más a fondo.

La exposición al COVID-19 va más allá de las fronteras.

Medidas que no satisfacen a todos

Algunos políticos a nivel municipal y provincial, particularmente en Quebec, han mostrado su exasperación con respecto al ritmo de intervención del gobierno de Canadá.

El primer ministro de Quebec dijo el domingo en su conferencia que estaba en desacuerdo con la manera en que el gobierno Trudeau estaba enfrentándose a la crisis de la COVID-19 particularmente en lo referente al control de las fronteras.

Sin embargo, el gobierno de Justin Trudeau dice que las medidas que está tomando están basadas en la ciencia y que por el momento, nada indica que el cierre de las fronteras sean una solución adecuada.

RCI con informaciones de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBC News.

