Mascarillas de la esperanza | Una artista latinocanadiense cose cientos

El lunes,la jefa de Salud Pública de Canadá dijo que usar una mascarilla no médica puede ayudar a detener la propagación de COVID-19. Pero mucho antes de que la Dra. Theresa Tam hiciera estas declaraciones, Magdalena Morataya, artista canadiense de origen salvadoreño, había comenzado una tarea de titanes… coser cientos de coloridas mascarillas cubrebocas.

Lo que me motivó fue cuando escuche en las noticias que muchas personas estaban buscando tapabocas y no encontraban, entonces dije coseré unos para ayudar a los que no tienen, fue así como comencé a coser. Hice 75 y los ofrecí gratis en facebook. Los terminé todos en dos días. Después, esa misma semana recibí una donación de tela, un angelito me la llevo a la puerta de mi casa y me puse a producir más. Magdalena Morataya

Cabe recordar que según las recientes declaraciones de la Dra. Tam, que inicialmente había dicho que no era necesario portar un cubrebocas y que hasta podría ser contraproudcuente, la jefa de la Agencia de Salud Pública de Canadá, dijo el lunes que los canadienses pueden usar mascarillas no médicas siempre y cuando combinen su uso con medidas de distanciamiento social para limitar la transmisión del virus mortal cuando salen de compras o a la farmacia.

Aún así, Magdalena Morataya, quien desde hace años se implica en varias causas, dice que quiso ser parte del cambio en esta ocasión también.

Magdalena Morataya Al principio no tenía idea de lo grave que era la situación. Despues de 3 dias me di cuenta que esto era una guerra con un enemigo invisible y teníamos que tener precaución y seguí cosiendo más tapabocas y promoviéndolos para que la gente los obtuviera. Poco después me uní al grupo de Sewing for Lives Ontario, ellas recogen el producto y lo distribuyen a los centros donde los necesitan.

Así es. El grupo Sewing for Lives quiere crear mascarillas para proteger la limitada cantidad de cubrebocas médicos disponibles. La misión de Sewing for Lives es proveer a centros de salud, los proveedores de atención médica o los primeros auxilios con una costurera a su servicio.

En ese momento, las costureras de este grupo están cosiendo fundas de cubrebocas de algodón lavables a máquina para los equipos de primeros auxilios y profesionales de la salud.

Recordemos que en este momento, a los proveedores de salud, instalaciones y primeros auxilios se les entrega un número limitado de máscaras de grado médico debido a la escasez nacional como resultado de la COVID-19.

A muchos de los trabajadores sanitarios de primera línea se les está entregando UNA mascarilla para un día entero de trabajo o en algunos casos varios días. El propósito del cubrebocas hecho a mano es extender la vida útil de la mascarilla médica.

El grupo Sewing for Lives está formado por voluntarios preocupados que quieren marcar la diferencia durante la crisis de COVID-19. COVID-19 ha creado una oleada masiva que ha dejado a los trabajadores de la salud con una mayor necesidad de mascarillas médicas para prevenir la propagación de COVID-19, pero los suministros de mascarillas son limitados. Nuestra comunidad de costureras voluntarias se dedica a fabricar fundas de calidad para proteger el exterior de las máscaras médicas de las secreciones corporales, la humedad, los desechos, etc. Las fundas de las máscaras se pueden lavar a máquina y están disponibles para nuestros profesionales de la salud.

El domingo por la noche, cuando hablamos con Magdalena Morataya, una de esas valientes voluntarias, estaba terminando una dura jornada. Además de coser para el grupo Sewing for Lives, Magdalena cosió 50 para 5 familias que le pidieron y para el centro de ancianos Ability First Ottawa.

Cabe recordar para terminar que la directora de Agencia de Salud Pública de Canadá, Theresa Tam advirtió igualmente que una mascarilla no médica no necesariamente protege a la persona que la lleva. Una máscara no médica puede reducir la posibilidad de que sus gotas respiratorias entren en contacto con otras personas o aterricen en superficies. También dijo que la ciencia no es absolutamente clara al respecto pero que necesitamos hacer todo lo que podamos y que usar los cubrebocas parece ser «algo sensato».

