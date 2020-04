COVID-19: los médicos extranjeros en Canadá podrían ser parte de la solución

La pandemia del Covid 19 ha creado unas circunstancias especiales en el sistema de salud, por tal razón el CMCBC ha propuesto una modificación de los requerimientos para que los médicos graduados en el extranjero puedan trabajar provisionalmente. Los requerimientos y condiciones para laborar son un proceso es largo, difícil y muy costoso. La mayoría de los exámenes se realizan una vez al año.

La propuesta del Colegio de Médicos de Columbia Británica no es justa en el sentido que exige que los MGE tengan dos anos de entrenamiento luego de haberse graduado. Muchos tienen un año o año y medio, pero no los dos años. Requiere de un pago que, aunque no es muy alto, no debieran hacer pues es para poder acceder a trabajar y no como médico sino como asistente médico. No se tienen en cuenta las calificaciones ni la experiencia de los MGE quienes, en muchos casos, tienen una especialidad médica o quirúrgica y algunas subespecializaciones. Médicos muy calificados quienes, como el nombre de esta iniciativa, están muy bien entrenados y listos para salvar vidas. Finalmente, la exigencia de una calificación tan alta en el examen de ingles no ha permitido a muchos MGE quienes tienen todos los otros requisitos no puedan acceder a una licencia para ejercer la medicina en Canadá. Además, sin importar si es un medico especializado, trabajara como medico general si no decide hacer una residencia en Canadá.Dra. Patricia Mahecha