COVID-19: Caravanas en auto en todo el país para pedir liberación de detenidos

Este domingo 19 de abril organizaciones y activistas de defensa de los derechos humanos y de los derechos de los detenidos de todo el país, realizaron una conferencia en línea para invitar a la población a una caravana en auto pidiendo la liberación de detenidos y lolicitantes de asilo encarcelados en centros de detención federales en todo el país.

Esta conferencia en línea reunió a ex-detenidos, abolicionistas del sistema carceral y activistas por los derechos humanos en un primer llamado a través de todo el país, para pedir la liberación inmediata de todos los detenidos y estatus para todos los y las migrantes.

Entre los y las conferencistas invitados se encontraban Souheil Benslimane, Coordinador de la Línea de responsabilidad y de Información sobre las cárceles y ex-detenido federal, Ottawa; El Jones, poeta, periodista y activista comunitario, Halifax; Abdoul, recientemente liberado del Centro de Vigilancia de la Inmigración de Laval, Quebec; McDonald Scott, miembro de la organización Nadie es Ilegal (No One Is Illegal-Toronto) y Meenakshi Mannoe, miembro del organismo Pivot Legal y del Comité del Día sobre la justicia para las y los detenidos de Vancouver.

Después de la conferencia, las caravanas convergieron hacia las cárceles y centros de detención para migrantes a través de todo el país, en el marco de un primer día de acción contra el encarcelamiento en el país.

Según estos organismos, la distanciamiento social es imposible en las cárceles y centros de detención y las personas que se encuentran allí corren un riesgo elevado de contagiarse con el nuevo coronavirus. Ellos afirman que hay en la actualidad 260 casos confirmados de COVID-19 en las instituciones carcerales de todo el país, donde están encarcelados detenidos con cargos criminales y cargos relacionados a su estatus de inmigración.

Hubo casos confirmados en los centros de detención para migrantes de Laval y Toronto. El jueves 16 de abril pasado, el Servicio Correccional de Canadá confirmó la muerte de un detenido por complicaciones relacionadas a la COVID-19 en el Establecimiento de Mission, Columbia Británica y otros 54 detenidos fueron declarados positivos a las pruebas del coronavirus.

Del 24 de marzo al primero de abril, migrantes detenidos en el Centro de Vigilancia de la Inmigración de Laval, declararon una huelga de hambre que duró 8 días para exigir su liberación inmediata y un albergue decente y seguro a su salida. Y aunque varios huelguistas del hambre fueron liberados desde entonces, once personas todavía siguen detenidas, afirman los organizadores de la conferencia.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, ASFC, ha liberado ido liberando a migrantes a a través de audiencias individuales de revisión de detención. Las y los migrantes liberados siguen amenazados de expulsión, no tienen vivienda, por períodos demasiado largos de tratamientos de permisos de trabajo y un acceso limitado a los programas de apoyo, concluye el comunicado del organismo Solidaridad Sin Fronteras (Solidarity Across Borders) de Montreal.

