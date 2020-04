Nuevo Brunswick cierra sus fronteras a los trabajadores temporales extranjeros

El Primer Ministro Blaine Higgs tomó la decisión de cerrar las fronteras de su provincia «para proteger a sus ciudadanos». Afirma que la afluencia de más trabajadores es demasiado arriesgada para la salud de los habitantes durante la crisis de COVID 19 que está causando muchas víctimas en otras provincias.

La medida del gobierno de New Brunswick de bloquear la llegada de trabajadores extranjeros temporales a la provincia obstruye al mismo tiempo su plan de producir más alimentos de origen local dicen granjeros. Algunos estiman que esa medida afectará el 60% de sus cosechas.

Ottawa lamenta la decisión de la provincia. El gobierno dijo que un vuelo fletado desde México con trabajadores para las plantas de procesamiento en Nueva Escocia y Nuevo Brunswick debía aterrizar en Halifax durante la noche. Ahora esos trabajadores se limitarán a Nueva Escocia, poniendo a las plantas de New Brunswick en una desventaja competitiva.

– Dominic LeBlanc, ministro del gabinete federal

Las granjas y las procesadoras de alimentos en todo Canadá dependen de unos 60.000 trabajadores extranjeros anualmente para ayudar con la siembra, el mantenimiento y la cosecha de cultivos, las operaciones ganaderas y el envasado de mariscos.

Los trabajadores extranjeros solo representan alrededor del tres por ciento del sector agrícola de Nuevo Brunswick, pero juegan un papel crucial para los agricultores que necesitan ayuda adicional.

Según la Asociación de Procesadores de Productos del Mar de la Isla del Príncipe Eduardo alrededor del 30 por ciento de su fuerza laboral está compuesta por trabajadores temporales extranjeros.

Ante semejante realidad, el gobierno canadiense autorizó expresamente dejar las fronteras abiertas para que esos miles de trabajadores puedan incorporarse al trabajo en estos tiempos de pandemia. Solo tenían que respetar las medidas de salud pública.

Los productores de alimentos dicen que les tomó por sorpresa la decisión del primer ministro. Algunos grupos agrícolas están pidiendo que se revoque la decisión para respetar la contratación de los trabajadores a quienes se les garantizó trabajo.

La Alianza Agrícola se queja que no fue consultada. Y hay mucho enojo porque dicen haber invertido mucho dinero para hacerlos venir y que además siguieron al pie de la letra las recomendaciones del gobierno federal respecto a la cuarentena impuesta de 14 días a los trabajadores temporales que llegan a las granjas de la provincia.

El primer ministro Higgs señala que las vacantes pueden ser llenadas por trabajadores locales, o trabajadores extranjeros que ya están en la provincia.

Lisa Ashworth es presidenta de la Alianza Agrícola de Nuevo Brunswick, un grupo que aboga por los agricultores de la provincia.

Ella dice que los trabajadores extranjeros temporales proporcionan mano de obra cualificada que es fundamental en estos momentos para la cosecha. Y agrega que no es fácil pedir a la población local que trabaje en las granjas porque no tienen experiencia en agricultura. «Esa medida atenta no solo contra la producción local de alimentos sino con la seguridad alimentaria».

El Primer Ministro Higgs aclara que esta restricción no afecta a la situación de los aproximadamente 1.500 trabajadores extranjeros temporales que se encuentran actualmente en la provincia.

Reacción del gobierno canadiense

«Nos preocupa la decisión de último minuto de desestabilizar la mano de obra necesaria en las plantas de procesamiento de pescado».

El ministro del gabinete federal Dominic LeBlanc dijo que el gobierno de Trudeau no estaba de acuerdo con la decisión porque ya había suficiente incertidumbre económica en los sectores agrícola y de mariscos debido a COVID-19.

Y también está de acuerdo con la Alianza Agrícola: es muy difícil que los trabajadores locales puedan reemplazará los trabajadores temporales extranjeros.

CBC-La presse canadienne.