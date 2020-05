Trudeau insta a líderes del mundo a financiar avances médicos

En momentos en que cerca de 3,7 millones de personas han contraído la enfermedad del Covid-19 en el mundo, y más de un cuarto de millón de enfermos han fallecido, los líderes de varios países ricos se reunieron en una maratón virtual para tratar de reunir unos 11.600 millones de dólares destinados a la investigación y los tratamientos contra la pandemia.

Con el argumento de que ninguna persona, país o región del mundo debe ser abandonada a su suerte en esta pandemia, la Unión Europea y sus socios están llevando adelante una maratón internacional de recaudación de fondos que comenzó este lunes 4 de mayo de 2020 y se extenderá hasta fines de mayo de 2020.

Mientras Estados Unidos abandona todo compromiso multilateral para financiar y desarrollar una vacuna, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, describió las actuales circunstancias como «un momento que exige un liderazgo mundial».

«No podemos aceptar que los países más ricos, los que han logrado más éxito científico, no compartan ese éxito con el mundo, porque no tendremos seguridad hasta que no hayamos compartido esos logros con el mundo.»