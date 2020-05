Estudio de la Universidad de Montreal calcula riesgos de una próxima pandemia

La rápida propagación de la pandemia de COVID-19 en el planeta ha hecho que investigadores de distintos lugares del mundo se interesen en la búsqueda de soluciones tales como métodos de evaluación de riesgos de pandemias y vacunas para contrarrestarlas. En esa óptica, la Universidad de Montreal dirige actualmente una investigación internacional sobre el cálculo de riesgos de una próxima pandemia.

¿Cuándo ocurrirá la próxima pandemia y dónde se comenzará? Es lo que intentan establecer investigadores estadounidenses y canadienses bajo la dirección de Timothée Poisot, profesor en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Montreal. Según el científico, todas las condiciones están reunidas para que surjan nuevas infecciones y lo más importante es determinar dónde y cuándo.

El equipo multidisciplinario dirigido por el profesor Poisot, designó como primera etapa en este estudio, la repartición del coronavirus en la fauna. En esta etapa, el equipo se beneficia de un apoyo de $45.000 dólares del Instituto de Valorización de Datos (IVADO, por sus siglas en francés) de la Universidad de Montreal.

La mayoría de las especies animales responden a los cambios climáticos, cada vez más presentes, desplazándose y es así como terminan encontrándose con poblaciones humanas que no están preparadas para este nuevo vecindario.

Un cierto número de estas especies podrían ser reservorios de patógenos transmisibles al humano. Según los investigadores, hay que determinar ahora, por intermedio de modelos matemáticos y estadísticos, el lugar y el momento donde los riesgos serán más altos.

“Como la mayoría de las enfermedades emergentes, el orígen la COVID-19 es animal (…) Se ignora todavía si el paso hacia el humano se llevó a cabo en un mercado público, pero un consenso está surgiendo en cuanto a su punto de partida: un murciélago. Este modelo de transmisión podría aplicarse en otros lugares, desde otros virus transportados por otras especies animales” Timothée Poisot, Director del proyecto.

El profesor Poisot, trabajaba ya sobre las zoonosis epidémicas antes de la aparición de la pandemia. De hecho, en los últimos años las zoonosis y enfermedades comunes transmisibles al hombre y a los animales han venido siendo objeto de una creciente atención en todo el mundo.

“Las enfermedades humanas que tienen sus orígenes en animales infectados, como el SIDA o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, han puesto en relieve la necesidad de lograr una mejor comprensión acerca de las enfermedades de los animales” afirman Pedro N. Acha y Boris Szyfres en una publicación científica de la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

El equipo del profesor Timothée Poisot está formado por Norma Rocío Forero Muñoz y Philippe Desjardins-Proulx de la Universidad de Montreal; Colin Carlson, co-investigador principal y Gregory Albery de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, e investigadores de otros establecimientos universitarios.

Los profesores Carlson y Poisot colaboran desde hace varios años sobre los métodos predictivos en ecología y publicaron en la revista Royal Society Open Science, un estudio que predice las eclosiones de enfermedades infecciosas por país y por año con la ayuda del aprendizaje automático.

Los investigadores desean entregar los resultados de su investigación en menos de 6 meses. El objetivo es crear un mapa de riesgos. Una parte de este trabajo será limitada al medio de la enseñanza y la investigación, pero habrá también una parte que será destinada a los que toman las decisiones, dice el profesor Poisot.

El equipo piensa determinar zonas a riesgo y proporcionar herramientas a los responsables de salud pública y de salud ambiental. De esta forma se podrá tener una idea de los riesgos que corren las poblaciones humanas, lo cual permitirá implementar medidas preventivas.

Y aunque sea todavía demasiado temprano para pronunciarse en cuanto a los riesgos puestos en evidencia por este mapa y a pesar de la gravedad de la COVID-19, Quebec no es el territorio más amenazado por la emergencia de los nuevos patógenos. “Una población de baja densidad en un vasto territorio no es una zona a riesgo si tenemos en cuenta las variables actuales. Pero esto puede cambiar, en particular si se multiplican nuestros contactos con los medios naturales y con las especies animales que se desplazan debido a los cambios climáticos”, resalta Timothée Poisot, profesor en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Montreal y director del proyecto sobre la evaluación de riesgos de una próxima pandemia.

Por otra parte, la facilidad y la velocidad de los viajes modernos contribuyen a la propagación de enfermedades antes limitadas a zonas geográficas específicas, dice el estudio Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales, publicado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

