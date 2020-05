Primer pan de harina de grillo en Norteamérica hecho en Quebec

Con respecto al pan, me vienen a la mente dos recuerdos de mi niñez en la década de los 50. El primero es que iba todas las mañanas temprano a comprarlo en una panadería artesanal que quedaba a media cuadra de la casa. Eran unos panes chicos y redondos que solíamos llamar “galapitas”. ¡No me pregunten por qué!

El segundo recuerdo es una vieja canción, de la cual recuerdo solo la primera estrofa y que decía: “Me gusta el pan de Teresa, porque tiene buen aliño, lleva queso y mantequilla, lo comen hasta los niños, Ay pan, panadero pan, por las calles de San Juan”.

Si me hubieran dicho en esa época, que los panes era hecho con harina de grillo y no de trigo, pienso que jamás lo hubiera probado. Habría seguramente desayunado con otra cosa, pero eso era mediado del Siglo XX en Barranquilla, Colombia, y ahora estamos a principios del Siglo XXI en Montreal, Canadá.

Pues bien, heme aquí escribiendo sobre Grillon Le Pain Crickbread (Grillo El Pan), el primer pan quebequense hecho a base de grillos en Norteamérica. Tengo que confesar que todavía no lo he probado…

Disponible ahora en varios supermercados de Quebec, este pan proteinado con harina de grillos y amasado con harina de trigo, garbanzos amarillos, habas y avena, contiene en 2 rebanadas de pan: 7 gramos de proteína y 100% del valor diario recomendado de vitamina B12.

Contenido proteico

Hay que decir que el contenido proteico de este pan no es superior al que se encuentra en el pan rebanado de harina de trigo, pero es distinto en términos de calidad. Las proteínas provenientes de los grillos son las que se conocen como proteínas completas, es decir, que contienen una proporción adecuada de cada uno de los nueve aminoácidos esenciales necesarias en la dieta humana. Lo cual no es el caso de los panes hechos con harina de trigo y otros cereales generalmente utilizados.

“El grillo es la fuente de proteína del futuro. Es un super alimento. Todos los que quieren consumir menos proteínas animales o que no las consumen simplemente, encontrarán alimento extraordinario”, dice François-Pierre Blain, Presidente de Globe Protein Inc. Y cómo la harina de grillo tiene un sabor neutro, en consecuencia, ¡el pan tiene simplemente sabor a pan!

Según Grillon Le Pain Crickbread, en lo que respecta a la vitamina B12, para obtener la misma cantidad que se encuentra en 2 rebanadas de su pan, hay que consumir un kilo de pollo asado o 4 huevos medianos. Y en lo que respecta al hambre como tal, los que lo han consumido, aparte del buen sabor, no sienten hambre durante varias horas después de haberlo consumido.

Pan de aquí, grillo de aquí

Hecho aquí, con grillos de Quebec y harinas de leguminosas y avena de Quebec, se puede decir que casi apenas recién salido del horno, este pan cosechó ya, si podemos decirlo así, varios premios y elogios.

El Premio Innovación en alimentación 2019 del Consejo de la Transformación Alimentaria de Quebec (CTAQ por sus siglas en francés) en la categoría Productos de panadería y fue finalista del Grand Prix DUX 2020 que recompensa las iniciativas que inspiran a los canadienses a comer mejor y vivir mejor. Además de ser alabado por todos los quebequenses que ya lo han probado.

La entomofagia

El sitio All you need is Biology hace la siguiente pregunta: ¿Cómo reaccionarían tus amigos y familiares si en lugar de platos típicos les preparas un surtido de insectos fritos o en salsa?

Bueno, a ese respecto yo puedo decir que si son mexicanos, reaccionaría bien porque ya ellos comen los famosos “chapulines”, que son grillos asados. Y si son colombianos, dependiendo de la región, también reaccionarían bien, puesto que en el interior del país se come las famosas “hormigas culonas” asadas. Por el resto, confieso que no los sé.

En su instructivo artículo, All you need is Biology dice que aunque nos resulte extraño y exótico, la entomofagia (comer insectos) ha formado parte de la historia del ser humano desde el origen de los tiempos.

El grillo es una fuente de alimentación sana y segura según las normas y regulación alimentaria del gobierno canadiense, nos dice Grillon Le Pain Crickbread. De hecho, varios países europeos, como Bélgica, Finlandia, los Países Bajos, Dinamarca y Austria, consumen ya insectos destinados a la alimentación.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, inauguró en 2013 un programa para alentar la cría y consumo de insectos, juzgando que este alimento ecológico podría contribuir a alimentar los 9.000 millones de personas que, según las previsiones, poblarán nuestro planeta en 2030.

Una buena opción para el planeta

El grillo es considerado como un alimento durable que combina salud y protección del medioambiente. La producción de proteínas de grillos requiere mucho menos agua, espacio y alimento que la vaca, el cerdo o el pollo. Además, la cría de grillos genera menos gases de efecto invernadero que son una de las principales fuentes del recalentamiento planetario. A título de ejemplo podemos decir que la producción de un kilo de carne de res emite alrededor de 15 kilos de gases de efecto invernadero, mientras la producción de grillos emite menos de 150 gramos.

Valor nutritivo

Si se compara por porciones de 100 gramos, la harina de grillos contiene: 2 veces más de proteínas que la carne molida

8 veces más de vitamina B12 que el salmón a la plancha

3 veces más de potasio que un banano

2 veces más de hierro que un muslo de pollo

“La combinación de la harina de grillo con las diferentes harinas de cereales y de leguminosas es muy interesante tanto en plano nutricional como del sabor. El pan también es una forma simple y accesible de comenzar a incorporar insectos en nuestra dieta sin cambiar nuestros hábitos” afirma la nutricionista Isabelle Marquis.

La vitamina B12, también conocida como Cobalamina, es una vitamina esencial. Cómo el cuerpo humano no la produce, debe entonces ser consumida en la alimentación. Esta vitamina,que se encuentra solo en los alimentos de origen animal, es necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

Entonces Grillon Le Pain Crickbread (Grillo El Pan) se convierte en una nueva fuente de vitamina B12 particularmente interesante para los vegetarianos y todas las personas que consumen poca carne. La empresa Globe Protein Inc. que se encuentra detrás de Grillon Le Pain Crickbread (Grillo El Pan) prevé una gama completa de alimentos proteicos locales, eco responsables y sanos a base de grillos.

