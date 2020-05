Canadá firma protocolo de acuerdo con los Wet´suwet’en de Columbia Británica

Este jueves 14 de mayo 2020, los jefes hereditarios de la Nación Wet´suwet’en, el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la provincia de Columbia Británica firmaron un protocolo de acuerdo que reconoce los derechos y el título de propiedad de tierras de los Wet´suwet’en en la región de Yintah y enunció un proceso que permitirá a las partes negociar un acuerdo definitivo sobre la forma de colaborar en la implementación de sus derechos y título de propiedad.

“Gracias este protocolo de acuerdo, ahora comenzaremos a trabajar en pos de una mejor comprensión entre Canadá y Columbia Británica, podremos establecer mejores relaciones y construir economías más fuertes. El pueblo Wet´suwet’en, cualquiera que sea sus puntos políticos, puede ahora considerar la certeza. Las tradiciones y la cultura de los Wet´suwet’en siempre permanecerán dentro de los límites de la lengua Wet´suwet’en. Nuestras prioridades son: movilizar medidas de seguridad para todos, promover nuestra existencia y santificar nuestras tradiciones” dijo Wet´suwet’en Dini’zeWoos (Frank Alec), Cas Yihk, Gitdumt’en (Clan del Oso).

Los jefes hereditarios de los Wet´suwet’en; Scott Fraser, ministro de Relaciones con los Indígenas y de la Reconciliación de Columbia Británica y Carolyn Bennett, ministra Federal de Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte, firmaron un protocolo de Acuerdo durante una videoconferencia. El protocolo fue firmado de forma virtual para respetar las líneas directrices establecidas por los responsables de la salud públic en vistas de proteger la salud y el bienestar de la población y de las comunidades durante la pandemia de COVID-19.

“El protocolo de acuerdo es el inicio del proceso de negociación. Tenemos todavía un largo camino por recorrer para determinar cómo colaboraremos en la implementación de los derechos y el título de propiedad de tierras. La reunificación en el seno de la Nación Wet´suwet’en es la clave del éxito de este trabajo. Trabajando juntos con un espíritu de respeto y reconocimiento, nos comprometemos a ser transparentes y abiertos en beneficio de todos los residentes del Yintah.” Scott Fraser, ministro de Relaciones con los Indígenas y de la Reconciliación de Columbia Británica.

El protocolo de acuerdo compromete a los jefes hereditarios de los Wet´suwet’en, al gobierno federal y el gobierno provincial a negociar una serie de acuerdos que solucionen los temas de los derechos y del título dejados en suspensión desde el fallo de 1997 de la Corte Suprema de Canadá en Delgamuukw-Gisday’wa. Todos los acuerdos oficiales concluidos gracia a las negociaciones deberán ser aprobados por cada una de las partes.

“La firma de este protocolo de acuerdo marca una etapa importante en nuestros esfuerzos para reconstruir nuestra relación con los Wet´suwet’en, afirmar e implementar sus derechos y su título de propiedad. Mientras que duren las negociaciones, un proceso de movilización exhaustivo, inclusivo y transparente apoyará a las partes para que colabores y concluyan un acuerdo definitivo sobre la afirmación y la implementación de los derechos y el título de propiedad de los Wet´suwet’en. Estas negociaciones le dan vida a la decisión Delgamuukw-Gisday’wa de 1997 y forman parte del esfuerzo desplegado en el país para concretar la reconciliación” Carolyn Bennett, Carolyn Bennet, ministra Federal de Relaciones Corona-Indígenas.

Tal como está indicado en el protocolo de acuerdo, las tres partes comenzarán ahora a negociar un acuerdo sobre la forma de implementar los derechos y el título Wet´suwet’en. Este futuro acuerdo trazará también la vía sobre los temas relacionados a la reunificación de la Nación Wet´suwet’en, a la repartición de los ingresos, la compensación, a la tierra, los recursos, al bienestar de los niños y las familias, al agua, la pesca, el ordenamiento del territorio y la toma de decisiones.

Los trabajos de planificación están en curso para establecer los procesos de movilización (interna y externa de los Wet´suwet’en) que apunta a la transparencia y la apertura a todo lo largo de las negociaciones. Los miembros de los clanes de los Wet´suwet’en y sus representantes elegidos, las Primeras Naciones vecinas, los administradores municipales, y otras partes interesadas que viven y trabajan en la Yintah, serán incluidos.

El protocolo de acuerdo y los acuerdos a venir mantendrán los derechos y el título reconocido y afirmado por el artículo 35 de la Constitución y serán conformes a la Ley de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act) de la provincia de Columbia Británica.

RCI/canada.ca/ministerio Federal de Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte

MÁS INFORMACIÓN