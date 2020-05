Romeo Dallaire desea sensibilizar a canadienses sobre COVID-19 y salud mental

El ex senador y general retirado del ejército canadiense Romeo Dallaire, lanzó el Movimiento Construyamos la Esperanza (Mouvement Bâtissons l’espoir) con la Fundación Douglas para sensibilizar a los canadienses sobre los problemas de salud mental causados por la pandemia COVID19. Romeo Dallaire alienta al público a que apoye el movimiento en favor de las personas con problemas de salud mental y a respaldar al Instituto Universitario de Salud Mental Douglas, el segundo centro de investigación y atención de salud mental de Canadá.

Un estudio reciente realizado por la Asociación de Estudios Canadienses y la firma de sondeos Leger en colaboración con la Fundación Douglas, muestra que el 22% de las mujeres y el 17% de los hombres experimentaron una prevalencia de síntomas depresivos de moderada a alta durante la pandemia de COVID-19. Más de un tercio de los adultos jóvenes entre 18 y 24 años declararon tener síntomas similares asociados con la depresión, lo cual representa un porcentaje de 3.5 veces más elevado que lo normal.

“Necesitamos recursos para hacer frente a este gran desafío y asegurar la buena salud mental de la población en el futuro”, dice el ex senador Dallaire al analizar los problemas que la pandemia crea a las personas que sufren ya de enfermedades mentales. El ex general canadiense dice que Canadá está “en guerra” contra una amenaza invisible que no debe subestimar, tanto por sus consecuencias para la salud pública como por la angustia psicológica que causa.

Romeo Dallaire, que también sufre de estrés postraumático, afirma que es esencial iniciar un movimiento de salud mental con la Fundación Douglas. “Creo en su experiencia y conocimientos para navegar en la situación actual y tratar a los que están sufriendo debido a la COVID-19. Con esta campaña, la organización se está posicionando como un actor importante en salud mental en Quebec”, dice el general retirado para explicar por qué inició el Movimiento Construyamos la Esperanza (Mouvement Bâtissons l’espoir).

Creada en 1972, la misión de la Fundación Douglas es de financiar el desarrollo del Instituto Douglas y de trabajar concretamente en tres frentes esenciales de éxito: la atención a la clientela, la investigación en neurociencias y en salud mental, así como en la educación y la formación.

RCI/fondationdouglas.qc.ca/Internet

MÁS INFORMACIÓN