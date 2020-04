La clave para evitar un trauma es la comunicación: Romeo Dallaire

Los libros de Romeo Dallaire

Le dí la mano al diablo: The Failure of Humanity in Rwanda, escrito con el mayor Brent Beardsley y publicado en 2003, narra su trabajo como Comandante de la Fuerza de la UNAMIR en 1993-1994, durante el cual fue testigo del Genocidio de Ruanda. Ganó el Premio Shaughnessy Cohen de 2003 por Escritura Política, y el Premio del Gobernador General de 2004 por no ficción.

Luchan como soldados, mueren como niños: la Búsqueda global para erradicar el uso de niños soldados (escrita con Jessica Dee Humphreys) se publicó en 2010. Discute el fenómeno de los niños soldados y propone soluciones para erradicarlo. Fue uno de los mejores libros de 2010 según el Globe and Mail.

Esperando la primera luz: Mi batalla en curso con TEPT (también con Jessica Dee Humphreys) es el relato de Dallaire de sus luchas con el trastorno de estrés postraumático después de su tiempo en Ruanda. Fue seleccionado como uno de los mejores libros del National Post en 2016, y fue nominado para el Premio RBC Charles Taylor de No ficción literaria.