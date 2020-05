Canadienses quieren la nacionalización de los centros para personas mayores

En un informe fechado el 20 de mayo, el ejército canadiense presentó un informe al gobierno de la provincia de Ontario sobre las condiciones de vida de ancianos en cinco centros de atención a largo plazo en esa provincia.

Actualmente, en Canadá las autoridades de salud confirmaron unos 87. 902 casos de Covid-19, además de unos 6.799 fallecimientos.

El 7 de mayo, el ministro de Defensa de Canadá, Harjit Sajjan informó que más de 1.600 miembros de las fuerzas armadas se encontraban desde el 28 de abril ayudando a brindar atención a los adultos mayores que se encuentran en los centros de cuidado a largo plazo en Ontario y Quebec, provincias que, abrumadas por nuevos casos de coronavirus, solicitaron ayuda al gobierno federal para contener la pandemia en esos recintos.

Las tareas de los soldados desplegados en 5 centros de ancianos en Ontario y 25 en Quebec incluyen ayudar a los residentes con sus necesidades diarias, limpiar las instalaciones y distribuir alimentos.

Mediante detalles precisos y gráficos el informe reveló que los adultos mayores que viven estos lugares son acosados, drogados, mal alimentados y en algunos casos abandonados por horas y días en camas sucias.

El catálogo de abusos, negligencia y crueldad descrito en el informe de militares presenta detalles sobre cómo la atención delincuencial a los ancianos provocó la muerte de un residente.

El informe del ejército canadiense describió la situación en los centros privados de atención a los adultos mayores en Pickering, Scarborough, Etobicoke, North York y Brampton, todos en Ontario.

«Es desgarrador. Leer este informe es lo más difícil que he hecho como Primer Ministro [de Ontario]».

Doug Ford

La lista de comportamientos no higiénicos y peligrosos compilada por el ejército incluye el uso repetido de equipo médico entre pacientes de Covid-19 con otros que no han dado positivo, sin que se haya desinfectado. Uso indebido de equipo de protección personal (PPE) por parte del personal y los médicos. Alojamiento de pacientes de Covid-19 con residentes que no habían dado positivo. El personal reutiliza los guantes o no se lavan las manos entre las interacciones de los residentes. El personal es agresivo con los residentes durante los procedimientos médicos. Residentes que piden ayuda se quedan sin atención por horas. Presencia de insectos, incluyendo cucarachas y hormigas.

Un informe similar en la provincia de Quebec, publicado este miércoles, da cuenta de otra serie de problemas como la dificultad en la gestión de las zonas de contaminación, problemas en el uso del equipo de protección y la falta de personal.

Un total de 1.350 militares fueron desplegados en Quebec como parte de la Operación Láser, 1.050 de los cuales trabajan directamente en 25 Centros de atención y cuidado de ancianos en Quebec.

La pandemia causó estragos en estos centros. En la Residencia Herron, en Quebec, entre el 13 de marzo y el 11 de abril murieron 31 residentes. Esta residencia privada fue intervenida el 29 de marzo por las autoridades de salud.

Según el periódico The Gazette, una fuente detalló que en esa residencia para personas de la tercera edad “había pacientes que se habían caído al suelo. Había pacientes que no habían recibido cuidados básicos durante varios días, llevaban pañales que no habían sido cambiados durante tres o cuatro días, que tenían la piel cubierta de excrementos y pacientes que no habían sido alimentados”.

Ante este cuadro, las autoridades en ambas provincias anunciaron que se llevará a cabo una investigación pública para saber qué fue lo que ocurrió en estos centros. El propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, manifestó que «al leer ese informe enormemente inquietante, obviamente tuve una serie de emociones de ira, tristeza, frustración y pena.”

Según estimaciones recientes, el 82% de todas las muertes del país se han producido en estas residencias de personas mayores.

Trudeau dijo que el informe del ejército hace necesario mejorar los estándares de atención a los ancianos en los hogares de cuidados a largo plazo en todo el país, y dijo que el gobierno federal apoyará los esfuerzos de las provincias para hacerlo en el futuro. En Canadá los cuidados a largo plazo son de jurisdicción provincial.

Tras la pena y la indignación ante esta situación expresada en diversos espacios sociales, la población canadiense reaccionó manifestando su apoyo a la nacionalización de estos centros, retirando de su gestión a las compañías privadas.

La empresa con fines de lucro Southbridge Care Homes, dueña de unas 36 residencias de personas mayores a largo plazo en Ontario, identifica el propósito de sus operaciones señalando que su objetivo es el crecimiento económico y las utilidades.

«Nuestro enfoque sigue siendo el crecimiento. Seguimos trabajando con operadores independientes, con fines de lucro, de cuidado a largo plazo y de hogares de retiro para realizar sus objetivos a largo plazo para sus compañías y sus familias para asegurar que el legado que han creado para su comunidad y para sus propios objetivos financieros personales se cumplan.»

Southbridge Care Homes

Ante esta situación, un reciente estudio del Instituto Angus Reid encontró que casi tres de cada diez canadienses (66%) sostiene que el gobierno debería hacerse cargo, o nacionalizar, los centros de cuidado de larga duración en Canadá para garantizar la salud y la seguridad de las personas que requieren cuidados a largo plazo. Un tercio (34%) no está de acuerdo.

Las opiniones de los canadienses están marcadas por las preferencias políticas de los consultados. Los que votaron por el Partido Conservador en las elecciones federales del año pasado se encuentran divididos, con un 47% a favor de la nacionalización y un 53% en contra. Entre los partidarios de los demás grandes partidos federales, tres de cada cuatro canadienses están a favor de que el gobierno de Canadá asuma el control de los Centros de cuidado para las personas de la tercera edad, retirando a las empresas privadas.

Una de las voces en el Parlamento en Ottawa, el líder del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, pidió nacionalizar los centros de atención a largo plazo e incorporarlos a la jurisdicción de la Ley de Salud de Canadá.

La provincia menos favorable a la nacionalización de estos centros de atención a largo plazo para las personas de la tercera edad es Saskatchewan, donde el 51 por ciento de los consultados se oponen a ello. Un 49 por ciento está a favor. Quebec es la provincia que más apoya esta idea, con un 77 por ciento del acuerdo de la población y un 23 por ciento en contra.

Fuentes: CBC / Angus Reid / Toronto Star / Canadian Press / RCI