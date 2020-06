La muerte de George Floyd siembra tristeza y reflexión en atletas canadienses

El asesinato del estadounidense George Floyd, de 46 años, despierta protestas en todo el mundo, incluyendo Canadá.

Floyd murió el pasado lunes en la ciudad de Minneapolis, debido a la brutalidad ejercida por un efectivo policial, quien apoyó su rodilla contra su cuello, impidiéndole respirar y provocándole la muerte unos minutos después.

Esas voces también se sienten fuerte en Canadá, desde distintos ámbitos, entre ellos, el del deporte.

Los atletas blancos y negros en este país también dicen basta. Y recuerdan a los canadienses que el racismo en Canadá existe y no debe ser ignorado. Algunos de ellos saben lo que es ser blanco de racismo.

El capitán de los Pingüinos de Pittsburgh, el canadiense Sidney Crosby, ha añadido su voz a ese coro de atletas que condenan la injusticia racial.

Crosby emitió una declaración a través de la página de Twitter de su fundación benéfica el miércoles, llamando a la muerte de George Floyd algo que «no puede ser ignorado».

«El racismo que existe hoy en día en todas las formas no es aceptable», dijo Crosby en la declaración. «Aunque no puedo relacionarme con la discriminación que las comunidades negras y minoritarias enfrentan a diario, escucharé y me educaré sobre cómo puedo ayudar a marcar la diferencia».

El tenista Félix Auger-Aliassime de Montreal, recordó un incidente que involucró a su padre africano y se lo contó al radiodifusor público CBC.

Sam Aliassime sintió que un día lo seguía un coche de policía en su vecindario de Quebec mientras se dirigía a su apartamento, por lo que se detuvo a un lado de la carretera. La mujer policía se puso detrás de él y encendió las luces del coche de policía.

«Lo siento, ¿cometí algún delito, algún crimen?» Sam preguntó. La oficial dijo que no. «¿Entonces por qué me para?»

Según Félix, el oficial explicó que era extraño o raro ver gente de color conduciendo un Mercedes en ese barrio.

«Así que, básicamente, decirle a mi padre que el hecho de que sea un hombre negro africano y conduzca un Mercedes justifica que lo detengan», dijo Félix en un vídeo de Instagram.

No fue un encuentro violento, señaló Félix, y todo terminó pacíficamente, «pero creo que es una historia para probar que este tipo de eventos crean la frustración que hemos visto la semana pasada en los EE.UU.»

Khari Jones es el entrenador principal de equipo de fútbol americano los Montreal Allouettes, pero antes fue defensor en el equipo de los Winnipeg Blue Bombers durante años.

Y ahí es donde dice que recibió amenazas de muerte por su matrimonio interracial. Sobre todo, por el color de su piel.

Es una de las razones por las que se identifica con George Floyd …

“No podía dejar de llorar”.

El defensor de los Toronto Raptors, Fred Van Vleet, dice que la situación está llegando a un punto de ebullición después de cientos de años de opresión.

“Hemos visto esta película antes, y creo que la gente está cansada. La gente está cansada del racismo, y de la discriminación y el abuso”.

Fred VanVleet de los Toronto Raptors. (Takashi Aoyama / Getty Images)

Tanto Van Vleet como Jones a través de sus plataformas como atletas profesionales dan voz a esa frustración.

“Creo que el primer paso es admitir que hay un problema real. Y pedir un cambio”.

El delantero del equipo de hockey sobre hielo de los Chicago Blackhawks, Jonathan Toews, publicó una declaración en Instagram en la que afirmaba la necesidad de reconocer tanto la lucha de los afroamericanos como las condiciones de los derechos humanos de los indígenas en el Canadá.

«No puedo pretender ni por un segundo que sé lo que se siente al caminar en los zapatos de un hombre negro. Sin embargo, ver el video de la muerte de George Floyd y la reacción violenta en todo el país me conmovió hasta las lágrimas», dijo Toews.

«Me ha empujado a pensar, ¿cuánto dolor sienten realmente los negros y otras minorías? ¿Cómo han enfrentado ese problema los nativos americanos tanto en Canadá como en Estados Unidos? ¿Cómo es realmente crecer en su mundo? ¿Ignoro los privilegios que puedo tener y que otros no tienen?»

CBC-Radio Canadá-La presse canadienne