Canadienses rechazan impunidad por crímenes de lesa humanidad en Chile

Parlamentarios de diversos partidos políticos del Quebec y Canadá, académicos, representantes sindicales, de organizaciones sociales, y miembros de la Misión canadiense y quebequense de observación de derechos humanos en Chile de Enero 2020, manifiestan su preocupación por las iniciativas que ha tomado el poder ejecutivo chileno de promover la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad a través de varias iniciativas de ley o proyectos, aprovechando el contexto de la pandemia.

*El virus de la injusticia en Chile: absuelven a criminales de lesa humanidad

A ese efecto, han firmado una petición dirigida a diversos representantes y comisiones del Senado de Chile, al Ministerio de Justicia, a la Embajada de Canadá en Chile, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a organizaciones de derechos humanos en Chile, al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne así como a Organizaciones sindicales, nacionales, y de derechos humanos en Québec y Canadá, entre otros.

“Nosotros… queremos expresar nuestra más profunda preocupación frente a las recientes decisiones de la Corte de Apelaciones de Santiago que redujo las sentencias de 9 responsables de crímenes de lesa humanidad y absolvió de toda culpa a 8 otros. Estas decisiones están ahora siendo evaluadas en la Corte Suprema.”

“Con esa decisión, Chile se desliga de todas sus obligaciones en materia de Derecho internacional y de la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad, tan importantes para el sistema internacional”.

Parcialidad de la justicia chilena

Los firmantes destacan la parcialidad de la misma Corte de Apelaciones al haberle negado recientemente a los miles de detenidos que manifestaban en las calles el año pasado su descontento con el gobierno, la posibilidad de cumplir sus condenas a domicilio.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones, le han pedido a Chile que respete los convenios internacionales en materia de libertad de expresión y manifestación, petición que no ha sido atendida, ni por el poder judicial, ni por el poder ejecutivo en Chile.

Organizaciones chilenas de derechos humanos se posicionan

“Queremos expresar nuestra máxima preocupación frente a la posibilidad de que el poder ejecutivo chileno intente promover la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad a través de varias iniciativas de ley o proyectos, aprovechando el contexto de la pandemia”.

El Tribunal Constitucional de Chile rechazó el 13 de abril las solicitudes de senadores oficialistas que buscaban incluir a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad de cumplir el resto de sus condenas en libertad.

“Apoyamos plenamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en su rechazo y alegato contra intentos de senadores oficialistas, como Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, de incluir a condenados por crímenes de lesa humanidad en la propuesta del Ejecutivo, liderada por el Ministerio de Justicia don Hernán Larraín, la cual tenía como objetivo aliviar los riesgos en cárceles en el contexto de la pandemia de COVID-19. Nos alegramos de que la ley haya finalmente sido adoptada sin incluir a esas personas, cuyos crímenes son los más graves que existen” reza la petición.

Rechazo a la ley de Indulto Humanitario

Se trata de un proyecto que se propone liberar a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad que hayan cumplido 75 años y que fue presentado por el gobierno de Chile en diciembre del 2018. Fue reactivado el pasado mes de abril en el Senado de la República.

La reactivación de este proyecto de ley, envía un mensaje muy claro a la comunidad internacional, y es que no se van a descansar hasta que logren poner en libertad a los culpables de crímenes contra la humanidad. De ser adoptada, a 83 personas que han sido juzgadas por crímenes contra la humanidad, se les concederá la impunidad”.

Sea o no aprobado, dicen los firmantes, “la existencia misma de una propuesta de esa índole nos preocupa muchísimo como Quebequenses y Canadienses. Al ser así, el poder político estaría interviniendo a favor de la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, con las más graves consecuencias y violando todas las obligaciones internacionales de Chile en materia de garantía de no-repetición”.

Nosotros hemos asumido el deber de informar de esa situación a los grandes medios de comunicación en Quebec y Canadá, así como a nuestros representantes políticos. Nos sumamos a las declaraciones recientes de las organizaciones integrantes de la Red de Sitios de Memoria, de CODEPU, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para pedirle al gobierno de Chile y a todas sus instituciones, incluyendo la Corte de Apelaciones, que respeten integralmente los convenios internacionales en materia de derechos humanos que el país ha firmado y honren los máximos estándares internacionales.

Firman :

MEMBERS OF THE PARLIAMENT OF CANADA AND OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF QUEBEC / MEMBRES DU PARLEMENT DU CANADA ET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC / MIEMBROS DEL PARLAMENTO DE CANADÁ Y DEL PARLEMENTO DE QUÉBEC

