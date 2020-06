26.307 puestos de trabajos destinados a minorías visibles inocupados en Quebec

Las organizaciones públicas de Quebec han hecho muy pocos progresos en cuanto a la representación de los aborígenes, las minorías visibles, las minorías étnicas y las personas con discapacidad en su cuerpo de empleados. Lo mismo ocurre con las mujeres en puestos y ocupaciones de gestión tradicionalmente masculinos.

-Informe Comisión de Derechos Humanos y de la Juventud de Quebec, (CDPDJ)

El informe de 127 páginas, publicado esta semana por la CDPDJ, encontró que, en 2019, 6,3 por ciento de los empleados del sector público en la provincia eran minorías visibles.

Eso es más del doble de lo que era una década antes, cuando esa cifra alcanzaba 2,7%. Sin embargo, el Gobierno tendría que volver a contratar a más del doble de personas de las minorías visibles para reflejar la composición demográfica real de Quebec, donde 13% de la población son minorías visibles.

«Estamos hablando de discriminación sistémica, claramente, y eso está relacionado al racismo sistémico», dijo Myrlande Pierre, la vicepresidenta de la Comisión encargada de la Carta de Derechos Humanos y Libertades.

“Nuestra compilación muestra que 26.307 empleados pertenecientes a minorías visibles están por debajo del objetivo del 10,4% de representatividad en las organizaciones de Quebec.”

La situación de las minorías étnicas (que no son minorías visibles y cuya lengua materna no es ni el inglés ni el francés) es similar a la de los pueblos aborígenes, en el sentido de que su representación no ha aumentado de manera significativa. Pasó del 3,1% en 2009 al 3,4% en 2019.

«También cabe señalar que la presencia de estos grupos destinatarios en puestos directivos y ejecutivos es más que deficitaria. Las organizaciones sujetas a la Ley deben realizar cambios significativos en las actitudes y prácticas concretas para que el lugar de trabajo sea más representativo a todos los niveles».

-Myrlande Pierre, vicepresidenta de la Comisión.

La contratación de indígenas no ha cambiado en una década

La comisión trabaja con cada empleador del sector público para establecer un objetivo de representación de las minorías visibles, cálculo que se basa en la disponibilidad de mano de obra no blanca cualificada en cada sector y en cada región.

En la fuerza policial provincial, por ejemplo, 42 de los 5.500 empleados pertenecen a minorías visibles. La Policía de Quebec tendría que contratar a otras 112 personas de minorías visibles simplemente para alcanzar su objetivo del 2,8%.

En la Sociedad de alcoholes, la SAQ, sólo 122 de sus 7.500 empleados son minorías visibles, es decir, el 1,6%, aunque eso es tres veces más que en 2013.

La representación de los indígenas en el sector público fue del 0,3% en 2019, precisamente lo que era una década antes, en 2009.

Pero la representación de las mujeres en las organizaciones públicas aumentó del 53,9% en 2009 al 65,3% en 2019. Se trata de «un importante paso adelante» en casi todas las agrupaciones de empleos, con la excepción de los cargos directivos y tradicionalmente masculinos concluye la Comisión.

Avances en Hydro-Québec, empresa de servicios públicos

Según el informe recién publicado, en Hydro-Québec, sólo el 3,7% de los empleados son minorías visibles.

Pero la empresa de servicios públicos dijo que la cifra está desfasada, y que sigue comprometida a contratar más empleados de diversos orígenes culturales y étnicos. Hydro-Québec dijo que, a finales de 2019, tenía 1.266 empleados que son minorías visibles, en comparación con los 706 mencionados en el informe de la comisión.

En conjunto, las minorías visibles y étnicas representan ahora el 8,2% de los empleados de la empresa de servicios públicos, lo que supone un aumento del 52% desde 2015, dijo Hydro-Québec.

En la región de Montreal, las minorías visibles y culturales representan ahora el 15,7% de su personal, dijo la empresa de servicios públicos.

El sector privado

Difícil tener cifras, porque las compañías no están obligadas a revelarlas. La Comisión de Derechos Humanos también solicita que las empresas privadas estén obligadas a establecer un programa de empleo de acceso igualitario, como en el sector público.

El trabajo de la CDPDJ en la aplicación de la Ley

En Quebec existe, por un lado, la Ley de igualdad de acceso al empleo en los organismos públicos que se aplica a organizaciones que emplean a 100 o más personas. Esta ley establece un marco especial para la igualdad de acceso al empleo con el objetivo de corregir la situación de ciertos grupos discriminados en el empleo.

Estos grupos incluyen a las mujeres, los pueblos aborígenes, los personas que son miembros de una minoría visible debido a su etnia o color de su piel, grupos étnicos cuya lengua materna no es ni el inglés ni el francés, así como las personas con discapacidades que han sido añadidas a la Ley el 17 de diciembre de 2005.

El propósito de la Ley es corregir la subrepresentación de personas en cada grupo objetivo agrupando los trabajos mediante la implementación de programas igualdad de oportunidades de empleo.

Por el otro lado está la Comisión de Derechos Humanos y de la juventud que verifica y asegura la aplicación de la ley. Cada tres años publica un informe que incluye, entre otras cosas, la lista de organizaciones sujetas a la Ley e informa sobre su situación en materia de igualdad en el empleo. A partir de ahora, esta comisión dijo que producirá informes anuales.

Primer ministro de Quebec promete cambiar las cifras

El Primer Ministro de Quebec, François Legault, promete tomar medidas concretas para combatir el racismo y diversificar la fuerza de trabajo del gobierno provincial, después de que un informe determinara que la falta de progreso en la incorporación de las minorías visibles al gobierno es una prueba de «discriminación sistémica».

Legault reconoce que hay una subrepresentación de las minorías visibles en los organismos provinciales.

En 2016, la Oficina de Estadística Canadá situó la tasa de desempleo de los quebequenses negros nacidos en Canadá en 13,4%. En el caso de los quebequenses árabes también nacidos en Canadá, era del 14,5%. En el caso de los que no se identifican como minorías visibles, la tasa de desempleo fue del 6,6%.

«Debemos tomar medidas. Debe ser parte de nuestro mandato, y debemos darnos objetivos concretos para futuras contrataciones». Esos objetivos serán anunciados en los próximos días, dijo Legault.

El primer ministro quebequense aseguró que también está trabajando para hacer frente al racismo en general, aunque ha dicho repetidamente que el racismo sistémico no es un problema en Quebec.

CDPDJ-Radio Canada-CBC-RCI-Estadísticas Canadá