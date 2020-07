Inicio del Acuerdo Canadá-EE.UU-México con una pandemia que empaña su futuro

El Acuerdo Canadá- EE. UU-México (ACEUM) por sus siglas en francés, (CUSMA) en inglés y T-MEC en castellano, que vincula a casi 500 millones de personas, entró en vigor este 1ro de julio de 2020. Sustituye a su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se inició el 1 de enero de 1994.

Este acuerdo marca el comienzo de una nueva era de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, después de tres años de idas y vueltas en negociaciones que parecían que nunca iban a terminar en medio de amenazas de parte de Washington de terminar con el tratado

La revisión del antiguo tratado fue decidida e impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en 2017 a Canadá y México con el argumento de que era el peor acuerdo comercial de la historia de los Estados Unidos.

El CUSMA fue firmado el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, justo antes de la apertura de la Cumbre del G20, con la presencia de Donald Trump, el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau y el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Algunos logros y pérdidas

Las opiniones de los expertos no van todas en la misma dirección. Para algunos el libre comercio no liberaliza más las economías ni beneficia con certeza a Canadá. Para otros, la pandemia de COVID-19 está desdibujando las proyecciones a futuro de los intercambios comerciales.

Como lo señala el radiodifusor CBC, a diferencia de otros acuerdos comerciales concluidos entre Canadá con Estados Unidos, o con socios europeos y de la cuenca del Pacífico, el nuevo TLCAN no liberaliza sustancialmente más comercio. “La mayoría de los aranceles de América del Norte ya han sido eliminados”.

La gran pérdida, dice, se sitúa en la industria automotriz debido que aumenta más el proteccionismo “al exigir a los fabricantes que utilicen más componentes locales y normas laborales más estrictas para evitar los aranceles”.

Según el radiodifusor público en lengua francesa, Radio Canadá, la firma del acuerdo le otorga a Canadá varios avances, como el “mantenimiento del mecanismo de árbitros independientes para la solución de controversias comerciales; el abandono del Capítulo 11 del TLCAN, que permitía a las empresas demandar a los gobiernos; y la salvaguardia de la exención cultural”.

Punto débil: el sistema de gestión de la oferta

El nuevo acuerdo crea una brecha grande relacionada con el sistema de gestión de la oferta.

El sistema de gestión de la oferta tiene como objetivo garantizar un ingreso estable, previsible para los productores lácteos, de huevos y de carnes de ave, mediante la regulación tanto de la producción como de la comercialización de estos productos. Esto mediante un sistema de cuotas, que hace que el gobierno de Canadá no tenga que subsidiar directamente a estos productores, como es el caso en Estados Unidos.

En estas negociaciones Canadá ofreció un mejor acceso al mercado para los productos lácteos con la esperanza de obtener concesiones para el mecanismo de resolución de disputas. Trump había exigido lisa y llanamente su eliminación del acuerdo.

Canadá entonces abrió un espacio anteriormente negado a los productores estadounidenses de un 3,6% del mercado lácteo canadiense, que antes era accesible exclusivamente a los productores canadienses y también acordó limitar las exportaciones a Estados Unidos de productos lácteos canadienses que los funcionarios estadounidenses consideran injustamente subvencionados.

Los expertos calculan que ese cambio se traducirá en pérdidas millonarias para la industria canadiense, por el momento calculadas en 240 millones de dólares.

El tema está lejos de haberse cerrado. La oposición conservadora estima que el gobierno del Primer Ministro Trudeau tendrá que compensar a los productores de leche en los 90 días siguientes a la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial norteamericano, alegando que el sector sigue siendo el mayor perdedor en este pacto renegociado.

¿Una nueva guerra comercial?

Recientemente el representante de comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, prometía aplicar el tratado comercial con firmeza para defender los intereses de su país, sin descartar la posibilidad de utilizar la sección 232 del acuerdo para imponer nuevos aranceles punitivos a los sectores canadienses del acero y el aluminio.

Lighthizer dijo a mediado de junio en el Senado y la Cámara de Representantes de que Canadá y México pueden esperar litigios y acusaciones si no cumplen sus compromisos después de que el acuerdo entre en vigor el 1 de julio.

COVID 19 interfiere en el futuro del CUSMA: informe C.D.Howe

CUSMA fue ratificado por la Ciudad de México en diciembre de 2019; promulgado por Donald Trump al mes siguiente y aprobado por el Parlamento canadiense el 13 de marzo, justo cuando la pandemia del VID-19 estaba empezando a afectar al país.

En un documento publicado el martes por el Instituto C.D. Howe, el economista del organismo Dan Ciuriak revisó cuatro modelos económicos de análisis del nuevo tratado, entre ellos el realizado por CD Howe, para poder tener un retrato lo más preciso posible sobre cómo se ven las cosas ahora, en medio del caos de una pandemia que perturba las cadenas de suministro internacionales y que ha cerrado los viajes transfronterizos no esenciales entre otros acontecimientos.

El efecto de la crisis de COVID-19 en la transformación digital de la economía y la posibilidad de que EE.UU vuelva a imponer aranceles sobre el aluminio y el acero, “enturbian los posibles efectos del Acuerdo Canadá-EE.UU-México en las economías de los países signatarios”, dice el informe del Instituto C.D. Howe.

Todas estas incógnitas podrían influir en los objetivos e impactos proyectados del acuerdo según cuatro grandes estudios, y que no coinciden totalmente en sus proyecciones.

En «The Trade and Economic Impact of the CUSMA: Making Sense of the Alternative Estimates» (El impacto comercial y económico del CUSMA: Cómo entender las estimaciones alternativas), Dan Ciuriak compara y contrasta la metodología de los cuatro informes principales, del Fondo Monetario Internacional (FMI); la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC); Global Affairs Canada (GAC); y el propio informe de Ciuriak publicado por el Instituto C.D. Howe.

Para Global Affairs la aplicación del nuevo acuerdo entre el Canadá, los Estados Unidos y México (CUSMA) solo implicaría un modesto impulso al producto interno bruto de Canadá, que es del 0,249%, según el análisis, en comparación con un escenario hipotético en el que el TLCAN, que entró en vigor en 1993, dejara completamente de existir.

En cuanto a la producción de autopartes en América del Norte, Global Affairs reconoce que “podrían aumentar los costos de producción», haciéndose eco de otros que han advertido que el nuevo acuerdo hace que los automóviles norteamericanos sean menos competitivos a nivel mundial.

Global Affairs prevé pérdidas de 1.500 millones de dólares en las exportaciones de vehículos de motor a los EE.UU. y una disminución general de la producción canadiense del 1,7%, con la entrada en vigor del tratado. “Pero estas pérdidas serían aún mayores sin CUSMA” dijo.

Para la Viceprimera Ministra de Canadá, Chrysta Freeland, este acuerdo, que es el resultado de más de tres años de negociaciones «es esencial para garantizar un comercio libre y justo en América del Norte».

«El nuevo TLCAN ayudará a proteger los empleos y a asegurar la prosperidad de los trabajadores en los tres países del TLCAN. Es bueno para el Canadá y los trabajadores canadienses, y ayudará a América del Norte a salir aún más fuerte de la pandemia de VID19″.

–Chrysta Freeland

Pero Dan Ciuriak tiene otra percepción. Está convencido que los nuevos acontecimientos relacionados con COVID-19 podrían enturbiar aún más las aguas.

El informe señala que las relaciones comerciales de Canadá con Estados Unidos y México, así como con el resto del mundo, se verán afectadas por la “forma de la recuperación macroeconómica, por las decisiones estratégicas que están considerando los países y las empresas en relación con las cadenas de suministro de productos esenciales y por la aceleración de la transformación digital de la economía a medida que las empresas y los hogares se adapten a las nuevas realidades. Las economías que salgan de la crisis de la pandemia no serán las mismas que las economías para las que se negoció el nuevo acuerdo”.

«Hay muchas fuentes de incertidumbre que en la actualidad no se prestan a una cuantificación sólida».

El nuevo TLCAN es probablemente “un mejor resultado para las partes que ningún TLCAN, pero no claramente mejor que el anterior TLCAN» dice Dan Ciuriak

