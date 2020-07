La violencia sexual está en todos lados y no hay que cerrar los ojos: FFQ

“Tenemos que entender que hay una cultura de la violación en todas las instituciones de nuestra sociedad. La violencia sexual se vive en el contexto laboral, en el privado del hogar, en las escuelas. Es por eso que no hay que cerrar los ojos”.

– Marlihan López, vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Quebec

En estos momentos en el mundo una ola de denuncias de agresiones sexuales y acoso encuentran eco en las redes donde las víctimas hallaron la manera de señalar a los responsables, para generar conciencia de la problemática que las aqueja y propiciar un cambio social. Muchos dicen que las redes sociales permiten lo que impiden en su mayoría los sistemas judiciales: tener voz para denunciar y ser escuchada.

Esto está ocurriendo actualmente en Quebec, donde aparecieron varias cuentas en Facebook e Instagram de personas que afirman ser o que fueron víctimas de abusos y violencia sexual.

Centenares de personas, en su mayoría mujeres, manifestaron el fin de semana en Montreal denunciando el problema sistémico de la cultura de la violación y la violencia sexual en todas sus formas, incluidas la agresión sexual, el acoso, la coerción, la ciberviolencia y la explotación sexual. Los manifestantes pidieron en particular una reforma del sistema judicial, que, según ellos, no responde adecuadamente a ese tipo de denuncia. Las mujeres no cuentan con la protección adecuada, la espera para un juicio después de la denuncia a la policía puede durar años. Nada está hecho para ayudar a las mujeres en esa situación.

Para la vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Quebec, Marlihan López, los tiempos de paciencia están llegando a su término. Ya no alcanza dice con las denuncias, hay que ir más lejos y construir un movimiento amplio que tenga por objetivo la lucha contra la violencia sexual.

“Son años de violencia sexual y de inacción gubernamental para combatirla”.

Varios representantes de organizaciones comunitarias feministas, antirracistas y aborígenes, así como mujeres que afirman ser víctimas de agresiones sexuales, tomaron el micrófono durante un acto.

Los manifestantes pidieron una mayor conciencia pública del papel que todos en la sociedad deben jugar para prevenir esa violencia. Porque es una violencia sistémica, incorporada a una cultura que hasta hace poco no calibraba realmente el daño de esa violencia sexual sobre las víctimas.

“Pienso que este nuevo movimiento que se formó es para liberar la voz, se trata de personas que han sufrido violencia sexual y que no han podido encontrar apoyo ni recursos en las instituciones. Fue un momento de empoderamiento. Se le pide acciones concretas al gobierno. Y que aborde el problema como un problema sistémico de la sociedad”.

López destaca también el hecho de que muchas veces esas personas que sufren acoso y una mayor violencia sexual provienen de comunidades marginalizadas de la sociedad.

En ese sentido los manifestantes pidieron cambios sistémicos para que las mujeres, las personas de las minorías étnicas y los miembros de las comunidades LGBTQ+ puedan sentirse seguros en todos los espacios, ya sean públicos, privados o profesionales.

«Queremos ir más allá de la denuncia, porque merecemos ser sanados. Vamos a ir más allá de los hashtags y construir un movimiento plural contra la violencia sexual».

Pero reconoce al mismo tiempo que esa lucha no tendrá resultados fácilmente de un día para el otro. Es cierto que las manifestaciones se van a multiplicar, que más voces se unirán a las demandas esperando que la sociedad en su conjunto tome conciencia y se haga cargo del problema que finalmente involucra a una mayoría, tarde o temprano.

La vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Quebec muestra un cierto optimismo para el futuro.

“A diferencia de otras marchas, en esta participaron muchos jóvenes. Tradicionalmente las marchas contra los abusos sexuales movilizaban a las organizaciones de mujeres de cierta edad. Pero esta marcha era pura juventud. Eso es un cambio”.

De la manifestación participó también Ruba Ghazal, diputada del partido Québec solidario, para quien es evidente que el actual sistema de justicia no satisface las necesidades de las personas que sufren violencia sexual, “de ahí la ola de denuncias”.

Según datos de la policía de 2012, las mujeres constituyen el 80% de las víctimas de delitos cometidos en el ámbito conyugal. El 96% de las víctimas de agresión sexual son mujeres, así como el 93% de las víctimas de homicidios conyugales son mujeres.

Ola de denuncias de abuso sexual en las redes sociales en Quebec

Con información de Radio Canadá-RCI