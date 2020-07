Denuncias de abuso sexual en la industria de los videojuegos

Según un estudio de 2019 de la Asociación de Software de Entretenimiento de Canadá, la industria de los videojuegos contribuye con 4.500 millones de dólares al PIB de Canadá anualmente. Pero por muy lucrativo que sea el negocio, en las últimas semanas ha surgido una oleada de denuncias de mujeres que dan cuenta sobre prácticas de acoso y maltrato en esta industria.

Estas denuncias presentan una situación laboral tóxica en el que las denuncias de acoso sexual son habituales. Algunas de las descripciones involucran a Ubisoft, uno de los mayores fabricantes de videojuegos en Canadá y cuya sede se encuentra en París.

Kotaku, un sitio de noticias sobre el mundo de los videojuegos publicó denuncias de acoso sexual en las oficinas de Ubisoft en Toronto, donde Maxime Beland, vicepresidente editorial, dimitió y un empleado no identificado fue despedido. El 11 de junio, Yannis Mallat, presidente de Ubisoft Canadá, renunció. En París también dimitieron Serge Hascoet, director creativo de la empresa, y Cecile Cornet, jefa mundial de recursos humanos.

Las historias provenientes de Ubisoft hacen parte de un movimiento más grande en el que los miembros de la comunidad y los jugadores de videojuegos han decidido compartir historias de asalto y acoso sexual. Una de las personas que trabaja como transmisora en línea llegó a crear una hoja de cálculo para documentar todas las acusaciones y respuestas.

Jennifer Jenson, profesora en la Universidad de Columbia Británica en estudios de género y la industria de los videojuegos ve una conexión entre esta ola de acusaciones con las protestas más amplias contra el racismo contra los negros y la lucha por los derechos de los indígenas.

«Creo que se ha abierto este espacio para que la gente pueda hablar de los daños que ha experimentado de una manera que no era posible antes».

Jennifer Jenson, profesora en la Universidad de Columbia Británica.

Este movimiento de denuncias en una industria dominada por los hombres, tanto como fuerza de trabajo como en la concepción y los contenidos de los videojuegos, está presionando a las empresas a tomar posición.

El director general de Ubisoft, Yves Guillemot, respondió a las acusaciones en un comunicado en las redes sociales titulado «El cambio empieza hoy» donde destacó la transformación de los procesos en materia de recursos humanos en Ubisoft y una mayor responsabilidad de los directivos.

“Las situaciones que algunos de ustedes han experimentado o presenciado no son en absoluto aceptables. Nadie debe sentirse acosado o irrespetado en el trabajo, y los tipos de comportamiento inapropiado sobre los que hemos sabido recientemente no pueden y no serán tolerados”.