Llega la segunda ola advierten expertos en salud pública de Canadá

Epidemiólogos, médicos, investigadores creen que la segunda ola del nuevo coronavirus puede estar ya extendiéndose en este país y en otros del mundo.

En Canadá, la radio pública CBC realizó una encuesta con diferentes universidades y hospitales de Quebec dirigida a expertos en áreas de investigación relacionadas con la pandemia, como de salud pública, epidemiología y medicina de emergencia.

170 profesionales respondieron a diferentes temas de la encuesta informal. Dos tercios indicaron que una segunda ola de COVID-19 era «muy probable”.

Una mayoría de países donde se ve un retorno de contagios del coronavirus empieza a hablar del inicio de la segunda ola.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, no está de acuerdo con el término.

“Hablar de segunda ola no tiene sentido, se trata de una única gran ola».

– Dra. Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

“En este momento no tiene sentido referirse a una primera, segunda, tercera ola, no lo estamos definiendo de esa manera.»

Harris repite continuamente que se está ante un virus muy distinto que no hace distinción de temporadas, más bien se siente cómodo en todo tipo de climas como lo viene demostrando.

“Lo que influye en la transmisión son las reuniones masivas, las personas juntándose y no respetando las medidas de prevención y distanciamiento social».

Esa fue la respuesta de la portavoz de la OMS cuando se le preguntó esta semana sobre lo rebrotes del coronavirus que se está viendo en muchas partes del mundo.

Otra experta, Linda Bauld, profesora de salud pública de la Universidad de Edimburgo, citada por The Guardian, dice que como no hay consenso sobre la utilización del término segunda ola por lo que los expertos prefieren evitar su uso.

«La segunda ola no es un término que usamos en epidemiología en este momento, ya que el virus no ha desaparecido, está en nuestra población, se ha extendido a 188 países hasta ahora, y lo que estamos viendo en este momento es esencialmente picos localizados o un retorno localizado de un gran número de casos».

CBC lo especifica también: el concepto de una segunda ola es cuestionado y tiene diferentes significados. Por esa razón:

Entre los 170 médicos, epidemiólogos, expertos en salud pública e investigadores médicos que respondieron a la encuesta de CBC, destacamos tres de ellos que se refirieron a la segunda ola.

“Es útil comprender que una segunda ola no es algo que ocurre o no. No ha habido ninguna pandemia de enfermedades respiratorias que haya tenido una sola ola. Siempre habrá una transmisión continua durante algún tiempo. Puede durar meses y hasta un período de dos años.»