Consumo de cannabis en embarazo causaría autismo: investigación canadiense

Los niños nacidos de madres que reportan haber consumido cannabis durante el embarazo tienen un 50% más de riesgo de desarrollar autismo, según investigadores canadienses de la ciudad de Ottawa. Los resultados revelan que el 2,2% de los niños nacidos de madres que consumieron cannabis durante el embarazo desarrollaron autismo, en comparación con el 1,4% de los nacidos de madres que no lo hicieron.

En el mayor estudio cannabis-autismo realizado hasta ahora, Maternal cannabis use in pregnancy and child neurodevelopmental outcomes investigadores del Hospital de Ottawa, y de la Universidad de Ottawa, junto con BORN Ontario encontraron datos que permiten inferir que los niños cuyas madres declaraban consumir cannabis durante el embarazo tenían un mayor riesgo de autismo.

Se lo conoce como Trastorno del Espectro Autista (TEA). La ciencia maneja varias hipótesis que podrían explicar su desarrollo. La literatura popular culpa a las vacunas y a ciertos alimentos, como el gluten, ambos descalificados por la ciencia.

Más seriamente, las explicaciones varían tanto como científicos que analizan el tema. Hasta hoy no se encontró una sola causa, pero cada vez más hay avances para descubrir el origen del TEA.

La etiología, la parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades, afirma que el TEA tiene causas multifactoriales. Es decir, el autismo estaría ocasionado por una combinación de factores tanto de origen genético, como ambiental.

Dentro de esta línea se ubica la investigación que aporta una dimensión nueva a la problemática del autismo: el consumo de cannabis por parte de madres embarazadas.

En 2018, Canadá legalizó el consumo de marihuana con fines recreativos. Sin embargo, eso no significa que sea seguro para las personas que están embarazadas o amamantando. En ese sentido, organismos como el Ministerio de Salud de Canadá y la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos advierten permanentemente que habría que prohibir el consumo de cannabis a esa fracción de la población y que en los envases o paquetes de marihuana en venta deberían inscribirse advertencias preventivas sanitarias a ese respecto. Como se hace con el consumo de cigarrillos.

Una creencia bastante arraigada afirma que el cannabis puede tratar las náuseas matinales, entre otros. Pero las advertencias de Salud Canadá son concluyentes: “cuanto más cannabis se toma durante el embarazo, más afecta al cerebro en desarrollo del bebé”. Otro dato: se desconoce la cantidad segura de consumo de cannabis durante el embarazo.

Pero eso no alcanza, dice el Dr. Mark Walker, jefe del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Atención al Recién Nacido del Hospital de Ottawa, profesor de la Universidad de Ottawa y autor principal del estudio. En un artículo del Hospital de Ottawa, él deplora que, a pesar de las advertencias, el consumo de cannabis durante el embarazo sigue en aumento.

“Esto es preocupante, porque sabemos muy poco acerca de cómo el cannabis afecta a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Los futuros padres deben informarse de los posibles riesgos, y esperamos que estudios como el nuestro puedan ayudar.”

El recorrido del cannabis en el feto

Los cannabinoides, incluido el tetrahidrocannabinol, que es la principal molécula activa del cannabis, atraviesan fácilmente la placenta y pueden entrar en el torrente sanguíneo fetal. La exposición a los cannabinoides mientras se está en el útero puede perturbar el sistema endógeno de señalización de los cannabinoides del feto, que tiene varias funciones en el desarrollo del embrión. Los estudios en humanos y animales sugieren que la interrupción de la señalización de los cannabinoides endógenos puede provocar defectos en el cableado neuronal y tener implicaciones para el desarrollo neurológico fetal.

-Fuente: la investigación

La investigación

Los investigadores ya habían realizado otros estudios anteriormente, más amplios, que revelaron que el consumo de cannabis durante el embarazo estaba relacionado con un mayor riesgo de parto prematuro, y que las mujeres que consumían cannabis durante el embarazo a menudo usaban otras sustancias, como tabaco, alcohol y opiáceos.

Para la nueva investigación, el equipo examinó datos de todos los nacimientos ocurridos en la provincia de Ontario entre 2007 y 2012, antes de que se legalizara el cannabis recreativo. Datos proporcionados por BORN, que registra prácticamente todos los embarazos y nacimientos de Ontario.

Del medio millón de mujeres del estudio, unas 3.000 (0,6%) informaron de que habían consumido cannabis durante el embarazo.

Los investigadores examinaron específicamente a 2.200 mujeres que informaron de que sólo habían consumido cannabis durante el embarazo, y ninguna otra sustancia. Encontraron que los bebés nacidos de este grupo todavía tenían un mayor riesgo de autismo en comparación con aquellos que no estuvieron expuestos al cannabis.

El Dr. Daniel Corsi, Epidemiólogo del Hospital de Ottawa y BORN Ontario, dice que en otras investigaciones pasadas no contaban con datos fiables sobre el efecto del cannabis en los embarazos. Pero eso cambió.

«Este es uno de los mayores estudios sobre este tema hasta la fecha. Esperamos que nuestros hallazgos ayuden a las mujeres y a sus proveedores de salud a tomar decisiones informadas».

Los investigadores advierten que el estudio tiene varias limitaciones. Es posible, dicen, que los consumidores de cannabis se clasifiquen erróneamente como no consumidores en el registro de nacimientos, “que puede deberse al estigma social o al temor a la participación de los servicios de protección de la infancia”. En segundo lugar, advierten que no obtuvieron datos sobre “la frecuencia, el trimestre y la duración del uso de marihuana”. Y tercero, aunque la autoinformación sobre el consumo de cannabis es moderadamente fiable “puede producirse una clasificación errónea y no descartan la posibilidad de que las mujeres embarazadas no informen sobre el consumo de cannabis”.

“Pero no prevemos que esto tenga un efecto significativo en la magnitud del hallazgo”, señala la investigación publicada en la prestigiosa revista médica Nature Medicine.

Este estudio fue financiado por los Institutos Canadienses de Investigación de la Salud.

