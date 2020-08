Aumentan amenazas contra Trudeau y los ministros de gobierno

Las amenazas contra el primer ministro Justin Trudeau y sus colegas del gabinete federal aumentaron significativamente entre 2019 y 2020, según datos proporcionados por la Real Policía Montada de Canadá, RPMC.

La unidad policial de protección de la fuerza contabilizó 130 investigaciones iniciadas por amenazas vertidas contra Trudeau y sus ministros entre enero y julio de este año. Durante el mismo período el año pasado se habían registrado unas 100 amenazas. La Policía Federal registró 215 amenazas de este tipo durante todo el año 2019. Estas cifras fueron reportadas por el periódico de mayor tiraje en Canadá, el Toronto Star.

La RPMC se negó a develar la naturaleza de las amenazas, pero la publicación de esas cifras se produce después de varios incidentes en los que miembros del público tomaron como blanco a políticos de alto perfil mediante acciones de acoso y violencia potencial.

Una portavoz de la ministra de Turismo, Cultura y Deportes de Ontario, Lisa MacLeod, informó mediante un comunicado el jueves que se encuentra bajo protección policial por segunda vez en dos años.

MacLeod estuvo por última vez bajo protección policial después de convertirse en el blanco de la reacción pública por su papel en el cambio del modelo de financiación de la provincia para el apoyo al autismo en 2019. Una mujer de 41 años fue arrestada y acusada de acoso criminal y de proferir amenazas en su contra.

A principios de la semana, el Servicio de Policía de Ottawa inició una investigación por crímenes de odio después de que el jueves pasado apareciera un video que mostraba a un hombre gritando obscenidades contra una empleada de la oficina del distrito electoral de la ministra de Infraestructura y Comunidades, Catherine McKenna.

El video de 90 segundos publicado en los medios sociales mostraba a un hombre acercándose a la puerta de la oficina de la diputada de la circunscripción Centro de Ottawa. Tras tocar el timbre, una empleada abrió la puerta y le informó que la oficina estaba cerrada. Entonces el hombre se puso a lanzar espumarajos y groserías contra la ministra McKenna antes de que la mujer cierre la puerta como forma de protegerse.

McKenna calificó de «inaceptable» semejante descarga de injurias, destacando que tal comportamiento ocurre mucho más a menudo que lo que se informa generalmente.

«Este no es un incidente aislado. No sólo me involucra a mí, a los miembros de mi personal, a mi familia. Con demasiada frecuencia ocurren incidentes contra políticos, a menudo mujeres políticas».