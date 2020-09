El cambio de nombre de los grados en la Marina canadiense no sería legal

La decisión de la Marina canadiense de cambiar la palabra “seaman” u “hombre de mar” en la designación de rangos dentro en favor de una palabra que sea neutra en términos de género, es decir, que pueda ser utilizada tanto para hombres como mujeres no tiene fuerza legal, dice un ex abogado militar.

Con la intención de que la Marina canadiense sea un cuerpo de las fuerzas armadas más inclusivo, la Marina Real Canadiense decidió reemplazar todas las referencias a «marinero» en los rangos de lengua inglesa (ordinario, capaz, líder y capitán).

Hasta la semana pasada, los rangos eran: marinero de tercera clase, marinero de segunda clase, marinero de primera clase y capitán.

Pero según el teniente coronel retirado Rory Fowler, un ex abogado militar que ahora ejerce en la práctica privada y que se ocupa de muchos casos disciplinarios y de agravios, el Departamento de Defensa Nacional no ha seguido los canales adecuados para cambiar las normas que rigen la conducta en las filas.

Su argumento es que el gobierno no ha emitido lo que se conoce como una orden del Gobernador en Consejo, un descuido de procedimiento que el Departamento de Defensa ha confirmado.

Esta ausencia de una autorización formal es significativa, dadas las críticas que la medida está recibiendo en las redes sociales de parte de algunos militares en servicio y otras voces.

El cambio en la designación de los rangos navales fue anunciado el 27 de agosto a través de una orden general, conocida como CANFORGEN, o mensaje general a las fuerzas canadiense, emitida a todo el ejército.

«Un CANFORGEN es esencialmente un glorificado y anticuado sistema de correo electrónico para las Fuerzas Canadienses. Así que, al usar lo que es esencialmente un sistema de mensajería, la cadena de mando pretende enmendar las designaciones de rango que sólo pueden ser cambiadas mediante un reglamento aprobado por el Gobernador en Consejo.

Rory Fowler, militar jubilado, abogado.

El ex militar sostiene que al ordenar esos cambios en el nombre de los rangos de la Marina, los altos mandos militares están actuando fuera de la jurisdicción y la autoridad que tienen en virtud de la Ley de Defensa Nacional.»

Fowler dijo que aunque apoya los cambios en los nombres de los rangos, tales modificaciones deben ser hechas tal como lo establecen las normas y con la autoridad adecuada.

La fuerza naval canadiense no tiene el personal suficiente y el cambio en los nombres de los rangos, que hace que se ajusten más a la forma en que son descritos en francés, es considerado por las autoridades militares como una forma de presentar a la marina como un cuerpo más diverso e inclusivo.

Cuando la noticia del cambio de la designación de rangos comenzó a circular por internet a principios de este verano, algunos lo criticaron por ser supuestamente “correctamente políticos” y que significaba más bien la desaparición de una tradición naval.

En respuesta, el subcomandante de la marina, el contralmirante Chris Sutherland, advirtió que no hay lugar en las filas de la fuerza naval para aquellos marineros que sostienen creencias odiosas, misóginas o racistas.

«Si no puedes vivir o apoyar los valores de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, entonces no puedes defenderlos».

Chris Sutherland, contralmirante de la Real Marina Canadiense.

Fowler dijo que el liderazgo militar no puede ignorar por un lado las reglas y por otro insistir en que las tropas obedezcan esas mismas normas.

«Si usted es el Jefe del Estado Mayor de la Defensa o el comandante de la Marina Real Canadiense y pretende cambiar las designaciones de rango, algo que sólo el Gobernador en Consejo tiene la autoridad de hacerlo, sobre la base de la promulgación de un estatuto por parte del Parlamento, entonces usted no está cumpliendo con lo que dicen las leyes».

Rory Fowler, militar jubilado, abogado.

El ex militar también dijo que si se intenta disciplinar a alguien por no obedecer las nuevas reglas, los comandantes militares no tendrían una base legal en la cual poder apoyarse.

Un portavoz del Departamento de Defensa reconoció que el proceso formal para «enmendar los reglamentos y órdenes de la Reina, a través de una orden del Gobernador en Consejo», sigue en curso.

Mientras tanto, los miembros de la marina deben cumplir con las reglas establecidas en la orden general.

«Se espera que todos los miembros [de la Real Armada Canadiense] actúen de acuerdo con las nuevas directrices como se indica en el CANFORGEN asociado», declaró Jennifer St. Germain al difusor público nacional CBC.

El Departamento de Defensa no explicó por qué el cambio de las designaciones de los rangos no fue llevado a cabo mediante los canales adecuados antes de ser anunciados.

Fuentes: CBC / M. Brewster / Canadian Press / RCI