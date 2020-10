Cuanta más gente use la aplicación «Alerte COVID Alert», más efectiva será

Políticos canadienses están haciendo un llamado a la población canadiense para que contribuya a evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus en el país a través de la instalación de la aplicación oficial Alerte COVID Alert en sus teléfonos celulares.

El primer ministro Justin Trudeau dijo haber personalmente descargado la aplicación y que cuanta más gente la use, más efectiva será para rastrear, y frenar, la propagación del nuevo coronavirus.

«Los expertos en salud dicen que si un número suficiente de personas se inscriben, esto puede ayudar a prevenir futuros brotes de COVID-19 en Canadá. Es otra herramienta que ponemos a su disposición para proteger su salud». Justin Trudeau

Funcionamiento

La aplicación está diseñada para rastrear la ubicación de los teléfonos en relación con otros mediante señales Bluetooth, sin necesidad de recopilar datos personales de forma centralizada, utilizando identificadores digitales únicos para cada dispositivo. Se la puede bajar en las dos principales tiendas de aplicaciones para los sistemas operativos iOs o Android

La aplicación utiliza el Bluetooth para intercambiar códigos aleatorios con los teléfonos cercanos. Cada día, comprueba una lista de códigos aleatorios de las personas que han informado de una prueba positiva a la solicitud. Si ha tenido un contacto cercano con una de estas personas en los últimos 14 días, recibirá una notificación.

Provincias donde se puede reportar un diagnóstico

Puede usar la aplicación para informar de un diagnóstico de COVID-19 si vive en una de las siguientes provincias:

Quebec

Manitoba

New Brunswick

Ontario

Saskatchewan

Terranova y Labrador

¿Su privacidad está protegida?

La aplicación Alerte COVID Alert no utiliza el GPS y no rastrea su posición. La aplicación no tiene forma de saber: la ubicación, su nombre o dirección, los contactos de su teléfono, su información de salud o la información sobre la salud de las personas cerca de usted físicamente. Además, según el gobierno, nadie recibirá ninguna información sobre usted o su ubicación.

Por su parte el Comisariado para la vida privada de Canadá, tras examinar la documentación proporcionada por el Gobierno del Canadá afirmó que la aplicación Alerta COVID cumple todos los principios de privacidad establecidos en la declaración conjunta federal-provincial-territorial.

Creemos, en el contexto actual, que los gobiernos del Canadá y Ontario han demostrado suficientemente que la aplicación de la Alerta COVID probablemente sea eficaz para frenar la propagación del virus, como parte de un conjunto más amplio de medidas y sujeta a una estrecha vigilancia de su eficacia una vez que se despliegue la aplicación. Comisariado canadiense para la vida privada

El Comisariado no menciona ninguna de las otras provincias que la han adoptado hasta la fecha ya que en el momento de realizar su examen, sólo Ontario la había puesto en marcha.

Con respecto a la supervisión independiente sobre la base de la rendición de cuentas, el Gobierno del Canadá está trabajando actualmente para crear un marco y puntos de referencia para medir la eficacia de la aplicación de la ley. Este marco y los puntos de referencia formarán parte del mandato de la auditoría conjunta en la que se invita a la Oficina del Comisionado a participar. La auditoría también evaluará la medida en que se han respetado los principios establecidos en la Declaración F/P/T durante las fases de diseño y aplicación de la Iniciativa de aplicación.

«Si bien el uso de la solicitud es voluntario y se respeta el principio de finalidad con respecto a los gobiernos del Canadá y Ontario, es posible que terceros traten de obligar a las personas a utilizar o a proporcionar la información almacenada en la aplicación como condición de servicio o empleo. Si bien acogemos con satisfacción el hecho de que los gobiernos desalentarán a terceros a eludir la naturaleza voluntaria de la aplicación y su propósito único, creemos que esto es un mínimo para fortalecer estos elementos esenciales de la aplicación. En última instancia, la ley debe ser enmendada para que estos principios sean aplicables». Comisariado canadiense para la vida privada

Dicho esto, indicó el Comisariado, los canadienses que decidan utilizar la aplicación pueden hacerlo sabiendo que incluye protecciones de privacidad muy avanzadas.

Con informaciones del Gobierno de Canadá y del Comisariado Canadiense para la Vida Privada.