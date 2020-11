México, socio principal de EEUU y Canadá, decide no felicitar a Biden aún

Contrario al primer ministro canadiense, que fue uno de los primeros a felicitar a Joe Biden, el presidente de México, dijo el sábado que no felicitará a un ganador de la elección presidencial de Estados Unidos hasta que concluyan todos los asuntos legales.

Recordemos que el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, no ha aceptado los resultados aunque los responsables oficiales de todos los estados del país confirman que no hay evidencia de fraude.

Recordemos que en EEUU, los votos para presidente de los ciudadanos son en realidad votos para los «grandes electores» que votan en el Colegio Electoral. Una reunión de ese colectivo se celebra en los 50 estados y el Distrito de Columbia en un día designado en diciembre después de la elección. En esta ocasión esa reunión tendrá lugar el 14 de diciembre. El voto de los «grandes electores» refleja los resultados de cada uno de los Estados de la confederación estadounidense.

Durante su campaña presidencial en una visita a Estados Unidos en 2017, AMLO comparó a Trump con Hitler mientras criticaba el trato que daba a los mexicanos y otros migrantes.

Y en un discurso en febrero del 2017 en Los Ángeles, durante su campaña electoral, afirmó que Donald Trump había ganado la presidencia en 2016 con palabras de odio y discriminación, [y] planea usar la misma propaganda en el gobierno [para] ganar la reelección en 2020.