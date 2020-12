Canadá creará un colegio de consultores en inmigración para combatir el fraude

Ya no será posible improvisarse como consultor de inmigración en Canadá. En 2021 se establecerá en el país una institución independiente destinada a regular la profesión.

Con este fin, el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Marco Mendicino, anunció la entrada en vigor de la Ley del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté) que establece un marco legislativo para regular a las personas que quieran practicar ese oficio.

La legislación también hace del futuro colegio el órgano oficial de los consultores de inmigración y ciudadanía en Canadá.

La institución trabajará «en el interés público, protegiendo a la sociedad y a los consultores de buena reputación de aquellos que son deshonestos y se aprovechan de las personas vulnerables», explicó el ministro.

Con [este] anuncio, nuestro gobierno reafirma su compromiso de implementar un nuevo régimen de gobierno profesional. Canadá está adoptando medidas importantes para que los consultores en materia de inmigración y ciudadanía rindan cuentas de sus actos, aumentando la supervisión y ampliando su responsabilidad para proteger al público y a los consultores legítimos de quienes son deshonestos y explotan a las personas vulnerables. Marco Mendicino

Según el ministro Mendicino, el nuevo colegio estará sujeto a una estrecha supervisión gubernamental para garantizar la protección del público.

Esto permitirá al gobierno establecer un código de conducta profesional para aquellos que obtengan una autorización para ejercer el oficio de parte del colegio. Además, el gobierno canadiense establecerá la composición de la junta directiva del colegio y nombrar a la mayoría de los directores.

Con el anuncio sobre el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el ministro dice estar cumpliendo su promesa y compromiso de avanzar en la plena aplicación del nuevo régimen de gobierno profesional para los consultores de inmigración y ciudadanía.

Amor e inmigración, los fraudes más rentables

Dar a luz haciendo turismo en Canadá: ¿nuevo fraude inmigratorio?

Dos supuestos «consultores en immigración» enfrentan acusaciones por fraude

Nuevo fraude apunta a inmigrantes amenazándoles de expulsión de Canadá

Fraudes en solicitudes de ciudadanía canadiense señala Verificador General de Canadá Consulte también:

El fraude en materia de inmigración en Canadá, un delito demasiado frecuente

En los últimos años, las iniciativas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) han permitido detener a personas que intentan inmigrar al Canadá por medios ilegales, pero se han dirigido principalmente a los instigadores de esos delitos.

Por ejemplo, el 26 de noviembre, la ASFC anunció los resultados del Proyecto Husky, una investigación de cinco años sobre un supuesto plan de fraude de inmigración a gran escala.

El Proyecto Husky puso fin a un supuesto fraude de inmigración a gran escala disfrazado de un programa legítimo de nominados. Nina Patel, directora general regional del Pacífico, ASFC

La investigación comenzó en 2015 tras el descubrimiento de documentos sospechosos presentados en solicitudes de residencia permanente. A primera vista, parecían ser certificados de nominación del gobierno del Yukón emitidos como parte de un programa de negocios territoriales.

Sin embargo, el Gobierno de Yukón confirmó que estos documentos no eran genuinos y no fueron emitidos bajo el programa. Debido a que los documentos no auténticos se detectaron durante la tramitación de la solicitud, no se aprobó ninguna de las solicitudes de inmigración al Canadá.

Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Está previsto que comparezcan ante el Tribunal Provincial de Richmond el 23 de diciembre de 2020, para responder a los cargos que se les imputan en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados y el Código Penal.

El sitio web de Inmigración Canadá tiene una serie de recursos para protegerse contra el fraude, consúltelos aquí: Verifique si su representante está autorizado a ejercer como tal en FRANCÉS / en INGLÉS

Como puedo saber si un sitio internet es un es una estafa? en FRANCÉS / en INGLÉS

He recibido amenazas de alguien que dice ser del servicio de inmigración. ¿Es eso un fraude? en FRANCÉS / en INGLÉS

Otro elemento para comprender el fraude en este país es la trata y el tráfico de personas.

En 2019, se denunciaron 511 casos de trata de personas en virtud del Código Penal y la Ley de inmigración y protección de los refugiados, el mayor número de casos jamás notificado. En general, el número combinado de casos de trata de personas ha ido en aumento desde 2011.

Lanzamiento de una línea telefónica para víctimas de trata de personas en Canadá

Trata de personas en Canadá: una coalición canadiense dispuesta a denunciarla y a ayudar a las víctimas

Canadá y la trata de personas: desafíos pendientes

Canadá financia el rescate de 350 víctimas de la trata de personas en América del Sur y el Caribe

La policía de Quebec sospechaba a la secta Lev Tahor de trata de personas Más información: