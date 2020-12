Tragedia del avión ucraniano: Irán no debería investigar sus propias acciones

El asesor especial del primer ministro Trudeau en el caso del derribo del vuelo PS752, Ralph Goodale, emitió un informe este martes señalando que Irán no debería estar a cargo de la investigación debido a que fueron los propios militares iraníes quienes causaron la tragedia aérea.

El informe de 74 páginas preparado por el ex ministro del gobierno federal Goodale, fue presentado a pocas semanas del primer aniversario de la caída del avión de la Ukraine International Airlines.

El 8 de enero, poco después de despegar en Teherán, un avión de pasajeros de la línea aérea ucraniana fue derribado por miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) que dispararon misiles tierra-aire contra la aeronave. En el ataque murieron las 176 personas que iban a bordo, incluyendo 138 personas con la ciudadanía canadiense o con vínculos con Canadá.

Ralph Goodale, ex ministro de gobierno de Canadá.

Goodale afirmó que aunque los procedimientos internacionales asignan la responsabilidad de investigar tales desastres aéreos al país donde ocurrió el accidente, esas normas crean un «conflicto de intereses» en los incidentes vinculados a los militares y carecen de «salvaguardias» para «asegurar la independencia, la imparcialidad o la legitimidad».

«Esto socava la credibilidad de la investigación y permite una sensación de impunidad al evitar las preguntas esenciales», escribió Goodale.

Justin Trudeau nombró a Goodale en marzo para que supervise la respuesta de Canadá tras la tragedia, centrándose en la difícil situación de las familias en duelo.

El gobierno federal fue acusado de hacer poco por las familias afectadas tras el desastre de Air India en 1985 y el accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines del año pasado.

«Como país, debemos reconocer las deficiencias en nuestras respuestas a las tragedias anteriores y asegurarnos de que las lecciones vitales sean tomadas en serio», escribió Goodale.

Irán no acepta demandas canadienses por el derribo del vuelo PS752

El asesor especial del primer ministro Trudeau en este caso dijo que la investigación del accidente fue «compleja y difícil» en parte porque Canadá no tiene relaciones diplomáticas con Irán, debido a que según la legislación canadiense ese país es un «Estado que apoya el terrorismo».

Goodale dijo que Irán «todavía no ha respondido» a las preguntas planteadas por Canadá, incluyendo una cuestión clave sobre el hecho de que el espacio aéreo de Irán fue dejado abierto la noche en que sus fuerzas militares dispararon misiles contra las instalaciones de EE.UU. en Irak, como respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani tras un ataque aéreo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.

«Muchos de los detalles cruciales de ese horrible acontecimiento siguen siendo desconocidos para Canadá, para las demás naciones del Grupo de Coordinación y para las familias», dijo Goodale.

Según Goodale, Irán es responsable de esta situación porque hasta ahora no ha llevado a cabo investigaciones de manera verdaderamente independiente, objetiva y transparente, y tampoco ha dado respuestas a preguntas críticas.

Por varios días tras el accidente, los funcionarios iraníes negaron cualquier acto indebido hasta que las pruebas reunidas en todo el mundo demostraron lo contrario. Solamente cuando fueron confrontados a pruebas irrefutables, ellos admitieron tardíamente la responsabilidad de Irán en esta parodia mortal y se comprometieron a realizar una investigación, según el informe de Goodale.

Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, expresó su preocupación por la calidad de la información de parte de Teherán.

«Cuestionaré todo lo que digan porque no me tomo nada a la ligera. Tengo interrogantes porque hay demasiados ejemplos en los que hemos visto que ellos no son transparentes”.