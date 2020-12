Dos latinas y una canadiense se unen para promover el español entre los niños

¿Cómo hacer que nuestros hijos conserven un español de calidad en la sociedad canadiense o en cualquier país de habla no hispana? Esa fue una -entre tantas- de las preguntas que se planteó Cynthia Rodríguez para crear UpaUpa en español, un sitio web con múltiples recursos para hacer que desde la primera infancia los niños nacidos en culturas no hispanohablantes mantengan su idioma de herencia.

Rodríguez es una mamá de origen venezolano, con casi una década en Montreal. Su hija ha sido motor para los múltiples proyectos que ha creado en Canadá, siendo UpaUpa el personal más reciente, para el cual se asoció con una amiga canadiense y una argentina, ambas radicadas en Winnipeg. Es, además animadora de actividades para niños con Empavé Ateliers Créatifs, traductora freelance, creadora de contenidos web y coach de escritura.

Este año de pandemia ha sido en el que precisamente UpaUpa tomó forma, pese a los retos que la COVID-19 impuso a todos los emprendedores. Rodríguez pasó parte de la primavera y el verano -cuando en Canadá el confinamiento fue más severo- haciendo lecturas de libros en español para bebés y niños con una mayor comprensión lectora, y los dejó como regalos que no pierden vigencia en su canal de YouTube. Previo a la encerrona mundial tuvo experiencia leyendo cuentos en español en bibliotecas de Montreal y en eventos organizados por ella misma.

En estos momentos, UpaUpa trabaja para brindar a sus suscriptores herramientas que permitan no solo ofrecer contenido en español a las familias de cualquier parte del mundo, sino también materiales para que los niños se vinculen sentimentalmente con el idioma.

“La idea es darles a los suscriptores materiales bonitos, divertidos, diferentes. El espíritu es empaquetar el español de todas las maneras posibles, para que a los padres les resulte práctico en su día y desde la casa, porque el idioma entra por casa. Allí es mucho lo que puedes hacer para que un niño tenga un buen español, si tu te involucras lo suficiente, y es una linda ocasión para compartir con la familia”, explica Rodríguez.

Bien es conocido los esfuerzos que realizan los padres que emigran para que sus niños mantengan el idioma. Esto permite no solo darle una ventaja a los niños -que siendo adultos se convierte hasta en ventaja competitiva-, sino mantener los lazos afectivos con su familia, especialmente la extendida. No es sorpresa, por ejemplo, ver cómo en ocasiones niños no pueden comunicarse con sus abuelas o sus tías en sus países de origen porque no conservaron el idioma de herencia. Por ello, Rodríguez cree que además del trabajo en casa, es necesario activar todas las prácticas posibles.

“Hablar en la casa es bueno, pero no basta. Uno quiere español de calidad: es hablar, es escribirlo, leerlo, es relacionarte con la lengua, no es solo que seas capaz de hablarla o de entenderla, sino que tengas una relación con tu lengua de herencia, que sea también tu lengua, fuerte y presente, para que los padres tengan la certeza de que está criando niños bilingüe y hasta multilingües”, Cynthia Rodríguez, creadora de UpaUpa en español

Para todas las edades

UpaUpa en español fue creado inicialmente como un portal para ofrecer herramientas a padres de origen hispanos, mixtos o simplemente que sienten un amor por el español (al fin de cuentas sigue siendo una de las lenguas más importantes de todo el mundo) con niños que están creciendo en un idioma distinto.

En una primera instancia se enfocó en la infancia temprana, es decir, en crear herramientas para niños de 0 a 5 años de edad. Pero Rodríguez reconoce que a medida que su hija crezca, irán creciendo también las posibilidades de ofrecer más herramientas.

“Todo esto está muy relacionado en cómo vivo yo la experiencia de la crianza multilingüe”, asevera.

Integrándose a la sociedad canadiense

Los niños suelen ser los primeros en adaptarse cuando sus padres emigran. Aprenden el idioma volando y en el caso de Canadá, están rodeados de una multiculturalidad que se respira en cada esquina. Promover el español entre los infantes, considera Rodríguez, es una forma de darle una base de fortaleza, de pertenencia. Es una situación ganar-ganar.

“UpaUpa nació en Montreal, a partir de cómo una inmigrante interpreta el alma montrealesa, su multiculturalidad, la realidad de que los niños incorporan varias culturas, hablan varios idiomas, la apertura, la integración. No se trata de la sustitución ni del aislamiento. Para una persona que acaba de llegar es un proceso difícil. El español da una base como un punto de confianza: es como decir, sí, me voy a integrar y a aprender francés, pero tenemos una base, no nos borramos, no nos desintegramos”.

Y la integración es tan a doble vía, se pudiera decir, que detrás de UpaUpa están las mentes de dos latinas y una canadiense que se complementan con sus diferentes visiones. Nicole, la chica canadiense, está casada con un ecuatoriano y en ella Rodríguez ve un espejo de valores y de ganas de promover el idioma, cada una desde su visión.

Nicole DeMelo es profesora, investigadora y facilitadora de programas sociales, nacida en Winnipeg pero inmigrante de segunda generación de un papá portugués que llegó a Canadá con 7 años y de una mamá de herencia ucraniana, polaca y checa. “Mi pasión por el estudio de lenguas me llevó a vivir y a estudiar en Ottawa, Granada (España) y en Montreal, donde escribí mi Memoria de Tesis de Maestría en 2014: ¿Cómo se conserva una lengua de herencia? El caso del español en Montreal”, se lee en el sitio de UpaUpa en español.

La tercera persona involucrada en el proyecto es Marcella Mangarelli, de origen argentino, librera y especialista en literatura infantil.

UpaUpa en español seguirá creciendo. En estos momentos, además de todos los materiales, consejos e iniciativas que comparten en el sitio web, las tres emprendedoras y amantes de nuestro idioma están trabajando para ofrecer libros en español, “que sabemos hacen mucha falta en Canadá”.

Para seguir a UpaUpa en español pueden visitar su sitio web y su Instagram.