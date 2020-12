Una aplicación sirve como comunidad virtual a personas con esclerosis múltiple

Aunque ya la vacunación se está llevando a cabo y la luz se ve al final del túnel, muchas de las actividades siguen limitadas y se prevé que sea así por los meses que vienen. En Canadá esta es una realidad que puede golpear a muchos, más si sufren de alguna condición crónica como la esclerosis múltiple.

Tomando en cuenta los retos que estas personas enfrentan, que se han agravado durante la pandemia de la COVID-19 y que el invierno que apenas empieza puede profundizar, Sanofi Genzyme creó una red social destinada a dar apoyo a esta comunidad, en una nueva era de tecnología de salud digital.

Canadá es el país con una de las mayores tasas de esclerosis múltiple en el mundo, con un estimado de 77 000 personas que sufren la enfermedad.

Un sondeo reciente realizado por Sanofi Genzyme, el Impacto de la COVID-19, reveló que tres de cada cuatro participantes, pacientes de esclerosis múltiple, sintieron que la pandemia los ha preocupado mucho más sobre su salud y su bienestar. Uno de cada tres de los entrevistados dijo, además, que no han podido tener acceso a los servicios que requieren o que éstos se han visto reducidos.

Pero con la aplicación MS One to One, estas personas están recibiendo apoyo de una comunidad virtual.

Desde marzo de este año hasta inicios de diciembre, la cantidad de usuarios de la aplicación aumentó en 35%, de acuerdo con las cifras de la empresa.

Beverly Sudbury, usuaria de la aplicación, aseveró “en estos momentos, con la pandemia actual, salir y socializar con personas es muy difícil e incluso inexistente. Aunque las medidas activadas nos ayudan a mantenernos a salvo y saludables, puede ser muy difícil cuando vives con problemas de movilidad. Gracias a la aplicación, he tenido más interacciones sociales virtuales y ésta se ha convertido en una gran forma de conectarme con otras personas cuando lo necesito (…) Ha sido una herramienta clave para mantener pensamientos saludables en estos tiempos difíciles”.

Mucho más que interacción

La aplicación, vale destacar, está disponible en iOS y Android. Ofrece a los pacientes con esclerosis múltiple apoyo que va desde la interacción con otras personas que padecen la misma enfermedad, rastreo diario del bienestar, recordatorio de medicamentos, rastreo diario de la salud mental e información relevante de expertos en la enfermedad.

Marissa Poole, gerente general de Sanofi Genzyme Canadá, dijo a través de un comunicado de prensa que “las conexiones humanas son críticas en un sentido general de bienestar. La aplicación MS One to One permite romper de una forma humanizada el aislamiento y facilitar la conexión personal en estos tiempos retadores”.

Sobre la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple está clasificada como una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central y ataca principalmente la mielina que protege los nervios, causando así inflamación y un daño severo a la estructura, necesaria para la transmisión de los impulsos nerviosos a través de las fibras nerviosas. Si el daño es ligero, estos viajan con interrupciones menores, pero si es sustancial y se forman especies de cicatrices, los impulsos nerviosos pueden verse completamente interrumpidos.

Se trata de una enfermedad impredecible, tal y como lo explica la Sociedad de Esclerosis Múltiple de Canadá. Entre sus síntomas está la fatiga extrema, falta de coordinación, debilidad, entumecimiento, problemas de visión, problemas de la vejiga y cambios de humor. Sus efectos pueden ser físicos, emocionales y hasta financieros. No existe cura en estos momentos, pero investigadores en todo el mundo están haciendo lo posible para encontrar el origen de la enfermedad para así poder prevenirla.

Asimismo, los científicos continúan trabajando para desarrollar tratamientos con menos efectos secundarios.

Vale destacar que esta organización tiene presencia en buena parte de Canadá y existe para dar información y apoyo a quienes la padecen. En este enlace pueden conocer los programas que existen.

Fuente: Sanofi Genzyme, Sociedad de la Esclerosis Múltiple de Canadá