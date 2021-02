Canadá envía más de 27 000 invitaciones para aplicar a la residencia permanente

La última ronda de invitaciones que realizó Canadá para dar residencia permanente a quienes han aplicado a través de la “Entrada Rápida” dejó a más de uno sorprendido: 27 332, un número que quintuplica el récord previo de 5000.

El pasado 13 de febrero, el ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá envió las invitaciones a candidatos del programa Clase de Experiencia Canadiense. Se trata de una ronda sin precedente, no solo por el elevado número de invitaciones, sino porque éstas fueron enviadas a candidatos con una calificación de al menos 75 en el Sistema de Calificación Integral, la más baja calificación exigida hasta ahora. 90% de los candidatos que fueron invitados ya se encuentran en Canadá, según informó el gobierno a través de un comunicado de prensa.

Pero, además, el ministerio de Inmigración había enviado 654 invitaciones a través del Programa Provincial Nominal, lo que lleva el total de candidatos invitados a 27 986 en solo una semana.

Vale recordar que en 2020, Canadá ya había invitado a un número récord de aspirantes a la residencia permanente y que, antes de las invitaciones enviadas el viernes, la calificación más baja exigida fue de 199 puntos, en mayo de 2017, para candidatos a través del Programa Federal de Trabajadores Especializados.

Para la más reciente ronda de invitaciones, Inmigración Canadá aplicó lo que llama la “regla de desempate” a los candidatos que obtuvieron la misma calificación, lo que permite dar prioridad a los perfiles que han estado en los bancos de candidatos durante más tiempo. En este caso, las invitaciones fueron enviadas a quienes hicieron el proceso inicial antes del 12 de septiembre de 2020.

Los números, si bien sin precedentes, no sorprenden a los especialistas, sobre todo considerando que Canadá tiene como objetivo dar residencia permanente a 401 000 personas en 2021. De ese total, 108 500 vendrán a través de la “Entrada Rápida”, según el plan de inmigración presentado por el gobierno en octubre pasado, que prevé cuántos nuevos inmigrantes recibirá el país de aquí a 2023. Para el 2022, a través de “Entrada Rápida” vendrán 110 500 nuevos residentes y para 2023 serán 113 750.

El ministro de Inmigración (federal), Marco Mendicino, reiteró el mismo viernes vía Twitter que la inmigración es esencial para la economía canadiense. “Para ayudar a los trabajadores más calificados a permanecer en Canadá y reconocer sus contribuciones, muchas de ellos en primera línea, más de 27 300 personas con experiencia laboral acaban de recibir una invitación para solicitar la residencia permanente”.

Immigration is essential to Canada’s economy. To help more skilled workers stay in 🇨🇦 & to acknowledge their contributions – many on the front lines – 27,300+ individuals w/ CDN work experience have just received an invite to apply for permanent residence https://t.co/MROd5LTGyd

— Marco Mendicino (@marcomendicino) February 13, 2021