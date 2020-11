Canadá aceptará miles de inmigrantes más para enfrentar desafíos económicos

Contrario a lo que dice el gobierno, NO HAY AUMENTO DE NIVELES DE INMIGRACIÓN. En cambio, hubo un déficit de 150.000 inmigrantes en 2020, y el gobierno está tratando de alcanzarlo aumentando 50.000 cada año durante los próximos tres años.

Pero mientras COVID-19 continúa, es poco probable que estas promesas se cumplan. La proporción general de nuevos inmigrantes sigue siendo la misma, con el enfoque principal en los inmigrantes «de altos salarios». Sin embargo, para calificar para estos programas de inmigración, los inmigrantes deben mostrar 12-24 meses de trabajo bien remunerado.

Con la pérdida de empleos relacionados con COVID-19 que afecta desproporcionadamente a las personas de raza, muchos inmigrantes no tienen acceso a estos empleos y no calificarán. No se ha anunciado ningún plan para asegurar un estatus migratorio completo y permanente para todos los inmigrantes e indocumentados en este momento.Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio