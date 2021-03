Quebec flexibiliza medidas sanitarias mientras nuevos casos se estabilizan

Con el cambio de hora y los días más largos, en Quebec, las autoridades decidieron pasar el inicio del toque de queda de 8 pm a 9:30 pm en las zonas rojas, en una serie de cambios que anunciaron el martes y que prevén permitan medir qué tanto los ciudadanos seguirán cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas por la COVID-19.

Mientras en Ontario comenzó la tercera ola de la pandemia, de acuerdo con lo que anunció esta semana la Asociación de Hospitales de la provincia, en Quebec una estabilización del número de nuevos casos permitió a las autoridades hacer cambios como la reducción de las horas del toque de queda en las zonas en código rojo -incluyendo el área metropolitana de Montreal- y que darán cierto respiro a 60% de los quebequenses.

Asimismo, las autoridades sanitarias de Quebec anunciaron que las salas de espectáculos y teatros podrán reabrir sus puertas a partir del 26 de marzo.. En estos espacios serán permitidos hasta 250 personas, siempre y cuando se cumplan las reglas como el usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

Para los lugares de culto se aumentó la capacidad máxima de 10 a 25 personas. Los asistentes, igualmente, deberán seguir utilizando mascarilla y mantener distancia.

El primer ministro François Legault aseguró mientras anunciaba las flexibilizaciones que los ciudadanos podrán efectivamente hacer caminatas nocturnas, pero que aún está prohibido reunirse en espacios cerrados en las zonas que están en código rojo.

La situation reste stable depuis les derniers jours. Ce soir, on a annoncé certains assouplissements, notamment avec le couvre-feu qui passe à 21h30 partout au QC dès demain. On ouvre graduellement, on pense que c’est mieux d’être prudent.

Voici les nouvelles consignes: pic.twitter.com/omgt2EDtXL

