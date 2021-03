Ottawa pasa a código rojo: refuerzan restricciones sanitarias

Este viernes Ottawa, la capital canadiense, pasó a código rojo de acuerdo con lo establecido por la provincia de Ontario en el marco de la pandemia de la COVID-19.

La decisión de retomar ciertas restricciones sanitarias fue tomada luego de que la doctora Vera Etches, jefa de salud pública de Ottawa, así lo pidiera.

Ya Etches lo había hecho entrever el martes de esta semana, cuando dijo que los números de nuevos casos habían entrado en territorio de código rojo en los últimos días.

Ontario reportó el jueves 1533 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecimientos, siendo la provincia canadiense que más está reportando contagios. De hecho, esta misma semana la Asociación de Hospitales provincial dijo que en Ontario ya se estaba dando la tercera ola de la pandemia.

Christine Elliott, viceprimera ministra y ministra de Salud, aseguró a través de comunicado de prensa que “nuestro gobierno está ejecutando acciones inmediatas para frenar la COVID-19 y proteger a los ciudadanos, las familias y los trabajadores, ampliando las medidas de salud pública en Ottawa”.

De acuerdo con el sistema establecido por Ontario, el rojo es el segundo color de alerta siendo superado únicamente por el color gris, que se aplica para aplicar confinamiento.

Lo que significa

Desde este viernes los residentes de Ottawa deben evitar las reuniones y la recomendación es que salgan de casa solo por razones esenciales. No puede haber visitas en espacios cerrados.

Todos los encuentros, bien sean organizados o privados, pueden realizarse con una participación máxima de 25 personas, salvo en espacios de culto, donde se aceptan más personas.

Las salas para comer de los restaurantes permanecen abiertas, pero solo se permiten 10 personas al mismo tiempo, en lugar de las 50 que estaban permitidas hasta ayer. En una misma mesa se pueden sentar máximo cuatro personas.

Jim Watson, alcalde de Ottawa, dijo el jueves que con el buen clima que se avecina los restaurantes podrán iniciar más temprano de lo previsto la temporada de terrazas.

A través de Twitter, el alcalde aseguró que cualquier restaurante o negocio que tuvo una terraza o patio el verano pasado o incluso en el invierno puede volver a montarlo desde ya.

PATIO ALERT: With the weather cooperating and because we’re going into the red zone, @TimTierney and I have asked staff to fast-track the start of patio season. Any restaurant/business that had a patio last summer or this winter can set up starting today using the same plan.

— Jim Watson (@JimWatsonOttawa) March 18, 2021