Denuncian aumento de violencia y racismo contra los Asiáticos en Canadá

Varios organismos y personalidades denunciaron esta semana el asesinato de 8 mujeres asiáticas en en Atlanta, Estados Unidos y la ola de violencia física y verbal de la que son víctimas las comunidades asiáticas en Canadá también.

La Fundación Canadiense de Relaciones Raciales (FCRR) se dijo «profundamente preocupada» por el aumento de los niveles de violencia perpetrados contra la población asiática de Canadá desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.

La violencia contra los canadienses de origen asiático nos recuerda un periodo muy oscuro de la historia de Canadá en el que los asiáticos fueron objeto de racismo en una época de crisis. Los acontecimientos actuales sitúan a nuestro país en una peligrosa trayectoria que no podemos permitir que se repita. Fundación Canadiense de Relaciones Raciales

Fight COVID Racism y Elimin8Hate.org, en Canadá se han denunciado más de 1.000 casos de racismo antiasiático desde el inicio de la pandemia. El informe se publicará el 23 de marzo. Según un informe conjunto de, en Canadá se han denunciado más dedesde el inicio de la pandemia. El informe se publicará el 23 de marzo. Los datos demuestran que las mujeres asiáticas se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia racial. Las mujeres asiáticas que trabajan en salones de masaje y en la industria del sexo suelen ser objeto de violencia. El 60% de las víctimas de incidentes de racismo antiasiático han sido mujeres desde que comenzó la pandemia. El 30% de los incidentes denunciados son físicamente violentos. El tiroteo del 16 de marzo contra ocho mujeres en la ciudad estadounidense de Atlanta, en Georgia, representa para la FCRR un llamado de atención para todos los canadienses «compasivos y razonables»: esta escalada de violencia física y emocional debe detenerse inmediatamente. El acto de violencia en Atlanta no es exclusivo de Estados Unidos. Sólo en Vancouver se ha registrado un aumento del 878% en la violencia contra los asiáticos, y en Montreal la policía ha registrado un aumento del 16% en la violencia contra la comunidad asiática.

Una pandemia que no discrimina cuando elige a sus víctimas nunca debería ser el catalizador de la discriminación racial. En tiempos de crisis, debemos unirnos para denunciar el racismo y a quienes lo practican y exigirles responsabilidades siempre que sea posible. Teresa Woo-Paw, presidenta de la junta directiva de la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales

En entrevista con la agencia de noticias The Canadian Press, la presidenta del Consejo Nacional Chino-Canadiense para la Justicia Social, dijo que los ataques en Atlanta no le sorprendieron . Amy Go afirma que muchas mujeres asiático-canadienses experimentan odio o violencia en su vida cotidiana.

Siento mucho dolor y pena. Al mismo tiempo, como mujeres asiáticas canadienses ninguna de nosotras se sorprendió. No había ninguna sensación de conmoción. Era como si supiéramos que esto iba a ocurrir… sólo que fue en Atlanta. Amy Go

Los asesinatos de Atlanta se suman a una ola de ataques recientes contra asiáticos y canadienses desde que el nuevo coronavirus llegó a Norteamérica.

llegó a Norteamérica.

En Atlanta, el sospechoso de 21 años ha negado que su ataque estuviera motivado por la raza y afirmó tener una «adicción al sexo», las autoridades dicen que aparentemente veía los salones de masaje como fuentes de tentaciones.

La Fundación Canadiense de Relaciones Raciales hizo esta semana un llamamiento a todos los canadienses para que informen a las autoridades de todos los incidentes de violencia antiasiática. Y para que creen espacios seguros en los que amigos y colegas asiáticos-canadienses compartan sus experiencias y escuchar lo que tienen que decir.

El FCRR se solidariza con los 6,1 millones de canadienses de origen asiático de todo el país, muchos de los cuales han tenido que temer por su seguridad en el último año. Los canadienses de origen asiático, y todos los canadienses en realidad, se merecen algo mejor, y debemos hacer todo lo posible para garantizar la erradicación del cáncer del odio de este gran país Teresa Woo-Paw, presidenta de la junta directiva de la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales

La Fundación está convencida de que la manera más eficaz de eliminar el racismo en todas sus formas es educarse a ti mismo y a los que te rodean sobre otras personas racializadas, sus culturas y cómo se manifiesta el racismo.

RCI con información de la Fondation canadienne des relations raciales / Canadian Race Relations Foundation, de Fight COVID Racism y Elimin8Hate.org

Más reportajes sobre el racismo anti-asiático: