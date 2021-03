Chile y Canadá creen que es posible un sector minero «limpio»

El martes 15 de marzo, la ministra canadiense Mary Ng y el ministro chileno Juan Carlos Jobet se reunieron en el marco de la Conferencia Virtual 2021 de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá celebrada a principios de este mes. Ambos coinciden en considerar que el sector energético y minero pueden ser parte del cambio y de la solución por una economía más «verde y limpia».

Con este entendimiento mutuo, los ministros de Pequeñas Empresas, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá y de Energía y Minas de Chile acordaron «fomentar el diálogo sobre el papel fundamental que han desempeñado las tecnologías limpias en la transformación del sector minero hacia un futuro más sostenible».

Para obtener más claridad sobre lo que esto significa, le pedimos a la oficina de la ministra Ng que nos diera ejemplos de lo que ella llama el «papel fundamental que han desempeñado las tecnologías limpias» en la transformación del sector minero.

Ésta es parte de la respuesta:

Las empresas canadienses de tecnologías limpias están desempeñando un papel clave en la creación de una industria minera más limpia, entre las que se incluyen: el desarrollo de proyectos de energía renovable, la consultoría y la ingeniería, el almacenamiento de energía, las microrredes mineras, la eficiencia energética, la reducción del carbono, la electrificación de las flotas y los equipos de transporte, el hidrógeno, la conservación, el tratamiento y la reutilización del agua, y la automatización minera y las soluciones de metadatos. Jasmine Murat, de la oficina de Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada

También solicitamos que se nos explicara lo que la ministra Mary Ng entiende por «minería sostenible».

A medida que el mundo se transforma en una economía con bajas emisiones de carbono, el sector minero canadiense está integrando prácticas mineras seguras y sostenibles. La ministra destaca el liderazgo mundial de Canadá en materia de minería responsable y sostenible, incluidas las normas y prácticas internacionales en las cadenas de valor de los minerales y los metales. La industria minera canadiense tiene una importante presencia en el extranjero y un papel que desempeñar en la construcción de la confianza pública, el desarrollo de operaciones de vanguardia y de bajo impacto ambiental, y la gestión responsable del legado de la minería. Las empresas canadienses que son miembros de la Asociación Minera de Canadá (MAC) han adoptado el programa de sostenibilidad «Hacia una minería sostenible», reconocido internacionalmente, que ayuda a las empresas mineras a integrar en sus operaciones mejores normas de responsabilidad y conducta empresarial, incluidas la sostenibilidad y la inclusión.Jasmine Murat, de la oficina de Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada

Según Asuntos Globales Canadá, este país cuenta con un sector minero que apoya la sostenibilidad con medidas que incluyen, por ejemplo, la creciente adopción de vehículos eléctricos en las minas.

Para alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones netas en 2050, será necesario acelerar la producción y la adopción de tecnologías limpias, en particular los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía y las tecnologías de energías renovables. Jasmine Murat, de la oficina de Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada

Thank you, Minister @mary_ng, for a very productive meeting. We have many common challenges!

Gracias a usted, ministra @mary_ng, por una muy productiva conversación. Tenemos muchos desafíos en común! https://t.co/Zg4fKxIq5H

— Juan Carlos Jobet (@JCJobet) March 16, 2021

Según las informaciones oficiales, en su reunión, la ministra canadiense Mary Ng y Juan Carlos Jobet de Chile debatieron sobre la importancia de la cooperación internacional en el sector minero, así como la participación de los grupos subrepresentados en el sector, incluidas las mujeres.

Mary Ng habría destacado la estrecha relación comercial entre Canadá y Chile, y el hecho de que Canadá sea el mayor inversor extranjero en el sector minero chileno. También destacó los esfuerzos de ambos países para apoyar un sistema comercial internacional sólido y basado en normas.