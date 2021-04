Padres canadienses exigen progresos medioambientales para proteger el futuro de sus hijos

Este 22 de abril, Día de la Tierra, padres de todo Canadá se están movilizando para enviar un mensaje para que los responsables de la toma de decisiones «se responsabilicen del progreso medioambiental», necesario según ellos, ahora más que nunca. Motivados «por el amor a sus hijos», están actuando de forma organizada en sus comunidades y a través de una red nacional llamada For Our Kids / Pour nos enfants.

Los padres y abuelos de esta coalición dicen reconocer que el cambio climático es una realidad aterradora que afectará al futuro de los niños de todo nuestro país.

Este año, estamos tomándoles la palabra a los líderes federales, municipales y financieros sobre el cambio climático en el Día de la Tierra Responsable 2021, ya que la Ley de Responsabilidad Climática de Canadá (Proyecto de Ley C-12) se está presentando actualmente en la Cámara de los Comunes y los informes recientes ponen al descubierto la enorme inversión que los principales bancos de Canadá siguen haciendo en la industria de los combustibles fósiles. Comunicado de la Red de padres y abuelos For Our Kids

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), si las emisiones no disminuyen en la próxima década, las consecuencias serán catastróficas.

Las instituciones bancarias son grandes inversores en la industria de combustibles fósiles, el Royal Bank of Canada y el Toronto Dominion están entre los diez primeros a nivel mundial, por lo que pueden ser una fuerza de inversión importante en la transición a una economía de energía limpia. Puede que mi voz por sí sola no consiga esa transición, pero si actuamos colectivamente, podemos hacerlo. Así que animo a los padres a dar el primer paso y hablar o enviar un correo electrónico a su banco». Lella Blumer, de la red nacional For Our Kids

En Columbia Británica, los padres y abuelos están trabajando duro para garantizar que los bosques, los océanos y la tierra no se destruyan mientras los líderes debaten la política. Marian Hakze, de For Our Kids North Shore, insta a los dirigentes municipales y provinciales a proteger los bosques antiguos de su región.

Además de acoger un panel de expertos de Zoom que hablará sobre la agricultura regenerativa, el equipo desplegará dos enormes pancartas con el lema «Save Our Cedar and BC Old Growth» para recordar al Primer Ministro de Columbia Británica su compromiso electoral de salvar los bosques antiguos que quedan en Columbia Británica.

«Los bosques son la savia de nuestras comunidades», dijo Marian Hakze, de For Our Kids de la región North Shore. «Si no protegemos los árboles, no podemos proteger a nuestros hijos».

La Dra. Marianne Ariganello, de For Our Kids en el sector de Ottawa/Gatineau, sabe que los próximos diez años son los más críticos a los que nos hemos enfrentado. Por ello, su grupo trabajará con Ecología Ottawa para abordar públicamente la falta de urgencia de la ciudad en el segundo aniversario de la declaración de emergencia climática.

Los padres y los niños crearán exposiciones artísticas emergentes por toda la ciudad para llamar la atención sobre las recientes decisiones municipales que no se ajustan al estado de emergencia climática.

«La acción climática debe provenir de todos los niveles de gobierno y ponerse en contacto con los concejales de la ciudad puede ser un gran comienzo para los padres en su viaje de defensa de un futuro climático seguro para sus hijos», dijo la Dra. Ariganello.

MD Moms 4 Healthy Recovery ha creado un mensaje en vídeo para el Primer Ministro Trudeau en colaboración con la Asociación Canadiense de Médicos por el Medio Ambiente.

Los médicos que aparecen en este vídeo trabajan en medio de las difíciles condiciones de la pandemia del COVID-19, como profesionales de la salud y como padres preocupados por el futuro.

«El cambio climático sigue siendo la mayor amenaza para la salud humana y sus efectos están poniendo en peligro nuestros alimentos, el agua, el aire y la salud», dijo la Dra. Sarah Sloan de MD Moms.

En Quebec, los protocolos de COVID-19 y la acción contra el cambio climático se contraponen en ocasiones. La obligación de utilizar mascarillas desechables en las escuelas de la provincia ha provocado un exceso de residuos. Natalie Caine, de Pour Nos Enfants/For Our Kids Montreal, recogerá los residuos de mascarillas en las escuelas y entregará una petición para exigir soluciones más ecológicas al Primer Ministro Legault.

«La crisis climática ya está aquí, costando vidas y afectando a nuestra salud», dijo la señora Caine. «Los padres, abuelos y tutores saben que sólo empeorará para nuestros hijos y pedimos soluciones más ecológicas y justas para la pandemia del COVID-19 a todos los niveles del gobierno».

For Our Kids Toronto se pondrá en contacto con los funcionarios electos para que refuercen la nueva propuesta de ley sobre el clima de Canadá y para que cumplan sus compromisos de retirar su dinero de los cinco principales bancos y colocarlo en una cooperativa de crédito que no financie el caos climático. Brianne Whyte sabe que los efectos devastadores de la ley COVID-19 que actualmente recorre la provincia no serán nada comparados con el impacto del cambio climático sin control.

«Hasta ahora, Canadá ha incumplido todos y cada uno de los objetivos que se ha fijado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y tampoco estamos en vías de cumplir nuestro compromiso de París», dijo Whyte.

Brianne Whyte cree que si queremos un mundo habitable para nuestros hijos y nietos, debemos asegurarnos de que el proyecto de ley C-12 sea mucho más fuerte, con un objetivo para 2030 en línea con la ciencia del clima.