En el Día de las Madres, familias piden estatus migratorio en Canadá

Guadalupe, una madre migrante cuyos dos hijos fueron deportados y con hijo aún indocumentado con ella aquí en Canadá, quiso compartir su testimonio con RCI.

El Día de la Madre es una celebración un acto para alegrarse y celebrar a las madres de todo el mundo en el que las personas que tienen. Su madre la visita, la hacen feliz, pero no es el caso de todas las madres, de algunas madres migrantes que luchan por sus derechos y los de sus hijos, no siempre de las que buscan una mejor vida y una mejor oportunidad para sus hijos libres de la violencia de la delincuencia intrafamiliar e incluso de la policía. Es una fiesta en la que muchas madres, como yo, no pueden disfrutar de la presencia y la compañía de sus hijos a causa de la inmigración, la deportación y, más aún, de la pandemia que asola el mundo y de las políticas económicas de los países ricos y pobres. Muchas madres que, como yo, han luchado y trabajado con todas sus fuerzas por sus hijos y se han enfrentado a la inhumanidad de estas políticas de inmigración que no tienen un criterio unificado y son injustas y tienen unas expectativas muy largas. Guadalupe, madre migrante

Este Día de las Madres, lo hemos pasado sin nuestros hijos o lejos de nuestras madres, dijo Guadalupe, agregando que esa es la triste realidad de muchas madres inmigrantes.

Rosa, otra mujer migrante también hizo estos comentarios a pocos días de la celebración.