Temen que trabajadores sin estatus no se vacunen por temor a ser deportados

Organizaciones y activistas que trabajan por las personas sin estatus en Canadá advierten que muchos trabajadores temen vacunarse contra la COVID-19 porque creen que al dar su información podrían quedar expuestos y, por ende, ser deportados de Canadá.

Una de las organizaciones que ha venido advirtiendo esa situación es la Alianza para Trabajadores Migrantes, que esta semana aseveró que a las personas sin estatus o a los trabajadores migrantes no se les debería exigir documentos canadienses cuando están haciendo sus citas para la inoculación, algo que se ha venido haciendo para llevar un registro del proceso de vacunación.

Muchos trabajadores sin estatus regular en Canadá trabajan en centros de cuidado de largo plazo (tan afectados durante la pandemia) o incluso en sectores esenciales como la construcción y la agricultura, en especial en provincias como Quebec, Ontario y Columbia Británica.

Karen Cocq, vocera de la organización, aseguró que muchos trabajadores sin estatus no usan el sistema de salud público, así que no sorprende que menos se quieran vacunar. “La gente está muy preocupada por lo que pueda pasar con su información personal cuando la compartan con cualquier autoridad”, dijo la activista a The Canadian Press.

De acuerdo con Cocq muchas personas sin estatus “han oído historias sobre qué pasa cuando llaman a los funcionarios de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá”.

¿Cómo llevar el registro de las vacunas si no tienen documentos? Según Cocq, este proceso podría realizarse con los documentos oficiales del país de origen del trabajador, a través de correos electrónicos, la tarjeta de una biblioteca o incluso una tarjeta emitida por algún banco de alimentos o por una agencia comunitaria.

Según Cocq, a 2016 en Ontario residían unos 500 000 trabajadores sin estatus, pero ese número puede ser hoy mucho más grande.

Lea también:

Disponibles para todos

En el mismo reporte de The Canadian Press, la Agencia de Salud Pública de Canadá explicó que las vacunas contra la COVID-19 están disponibles para todas las personas en el país, incluso para aquellas que no tienen una tarjeta de seguro de salud. Sin embargo, reconoció que la logística para la identificación de los futuros vacunados es tarea de cada provincia y de cada territorio.

En Ontario y Columbia Británica, voceros de las agencias de salud pública explicaron que los trabajadores sin documentos no necesitan presentar ningún tipo de tarjeta del sistema de salud para tener acceso a la vacuna, no obstante, no señalaron cómo están haciendo con la identificación de la persona.

En el caso específico de Columbia Británica, las autoridades aseguraron que la información personal dada a la salud pública no será compartida con otros organismos.

La importancia de los idiomas

La propuesta de muchas organizaciones en estos momentos, incluyendo la Alianza para Trabajadores Migrantes y el Centro de Ayuda para Familias Latinoamericanas (CAFLA), es que el gobierno debería esforzarse en dar la información en múltiples idiomas, en especial en los sitios web donde se realizan las citas para las vacunas. Cocq explicó que en el caso de los trabajadores migrantes lo mejor sería que se explique claramente que la información dada no será compartida con las autoridades. Otra opción es que sea posible hacer las citas vía telefónica.

Cecilia Escamilla, directora de CAFLA, aseguró a CBC News que muchos de los clientes del centro que quieren ser vacunados están teniendo problemas para navegar en el sitio web destinado para las citas (Quebec). En esta provincia, donde sí se pueden hacer citas vía telefónica, muchos han optado porque otras personas realicen la llamada en su nombre, para así poder obtener un lugar.

Para los expertos como Judy Illes, profesora de neurología en la Universidad de Columbia Británica y quien vela por la ética de lanzamiento y acceso de vacunas para poblaciones vulnerables, es importante que los gobiernos trabajen de forma acelerada para desarrollar procesos transparentes que garanticen que todas las personas que quieren la vacuna puedan obtenerla. “En la medida en que surjan nuevos temas, como la duda entre los trabajadores indocumentados, deben ser abordados para que haya confianza en el sistema y las posibilidades de discriminación se mitiguen lo mejor posible”.

RCI con información de The Canadian Press y CBC News