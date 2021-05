Las especies en riesgo también deben contentarse con espacios de vida limitados

La población canadiense de este pequeño caracol es una de las cuatro únicas en el mundo que han sobrevivido en esa zona donde las colinas sin glaciares son escasas. Las otras poblaciones están en los estados estadounidenses de Montana, Wyoming y Dakota del Sur.

Según el Comité sobre la Situación de Especies en Peligro en Canadá (COSEPAC), un megaincendio como los que se han visto en los últimos años provocados por el cambio climático podrían afectar a toda la población de esos caracoles canadienses a la vez.

El COSEPAC ha evaluado el pequeño oreohelio (Oreohelix cooperi) como especie en peligro .

Los grandes incendios forestales pueden alterar e incluso eliminar las poblaciones de caracoles, ya que éstos no pueden escapar. Las Colinas de los Cipreses se vieron afectadas por grandes incendios en la década de 1880, y se sabe que los incendios forestales son cada vez mayores y más frecuentes en el oeste de Canadá. Esperemos que la gestión de los incendios ayude a proteger a este caracol. Dwayne Lepitzki, copresidente del Subcomité de Moluscos del COSEPAC.

Pero no es la única especie identificada por el comité como en riesgo. En su última reunión virtual, el COSEPAC evaluó la situación de 26 especies silvestres, algunas de las cuales sólo tienen pequeños espacios para vivir.

Aunque no todas estas especies están en declive, un acontecimiento desafortunado podría acabar con todas sus poblaciones en Canadá: el cambio climático podría ser la causa.

Entre las otras especies evaluadas está la atractiva polilla de Edwards está confinada a unas pocas playas barridas por el viento y a pequeñas dunas en el sur de la isla de Vancouver, y está aislada de las poblaciones conocidas en California.

Gracias a la labor de voluntarios entregados, la vegetación invasora se mantiene a raya. Sin embargo, el cambio climático supone una amenaza, ya que el calentamiento trae consigo el aumento del nivel del mar y tormentas más frecuentes e intensas que amenazan con destruir la parte superior de las playas y dunas donde vive la especie.

La polilla de Edwards ha sido evaluada como en peligro . Al menos 15 de las 26 especies silvestres evaluadas por COSEPAC están amenazadas por el cambio climático. No todos tienen espacios de vida tan restringidos.

La lechuza campestre sigue estando ampliamente distribuida, pero los voluntarios del recuento de aves de Navidad y del estudio de aves reproductoras han informado de una preocupante disminución de su población.

En todo el continente, los observadores aficionados (ciencia ciudadana) desempeñan un papel fundamental en la determinación de las tendencias poblacionales de esta y muchas otras especies. No podríamos tener éxito sin ellos. Richard Elliot, copresidente del Subcomité de Especialistas en Aves

El calentamiento del clima en el norte está provocando la reducción de la tundra, lo que hace que el hábitat sea menos adecuado para este búho y se suma a los efectos de las actividades humanas a los que se enfrenta la especie en su hábitat más al sur. La lechuza campestre ha sido evaluada como amenazada.

Canadá cuenta con un Registro público de especies en riesgo. En este listado se encuentran la flora y la fauna canadiense que están protegidos por la Ley canadiense de Especies en Riesgo.

Esta legislación forma parte de la estrategia de Canadá para proteger cientos de especies de plantas y animales silvestres de la extinción y ayudar a su recuperación.

Para saber más, Canadá ha creado una página en francés y otra en inglés del subtema Especies en peligro para ver la evolución de la protección de las especies en el país.