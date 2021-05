Dejar su comunidad para estudiar en la ciudad | Historias de jóvenes indígenas

Me llamo Pasha April Lucina Namajuk Christina Partridge. Soy un inuk y kanien’kehà:ka de dos pueblos con K, Kuujjuaq y Kahnawake.Como persona de dos espíritus y de múltiples espíritus, me interesa aprender sobre el conocimiento perdido y fortalecer nuestras conexiones con él. […]Cuando estaba en la escuela, a menudo me sentía como el token de las persona indígena. También echaba de menos mi casa. En mi cortometraje The Story of Pasha, me interesó explorar mi nombre porque en cierto modo define quién soy. Pasha