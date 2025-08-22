La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 225: 22 de agosto de 2025

Publicado el viernes 22 de agosto de 2025 a las 20:46
Actualizado el lunes 25 de agosto de 2025 a las 10:23

Canadá elimina aranceles a productos de EE. UU. que cumplen con las reglas del CUSMA

En medio de una guerra comercial lanzada por Trump, Carney visitará México. EE. UU. critica la ley de noticias en línea aprobada por el Parlamento de Canadá. Empresa canadiense suspende exportaciones de uso militar hacia Israel. Video con un saludo nazi: cinco soldados canadienses son suspendidos. Ciudadanía canadiense: un proyecto de vida. Muerte de una boxeadora mexicana en Canadá: investigación subtitulada en español.

