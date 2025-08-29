La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 226: 29 de agosto de 2025

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 29 de agosto de 2025 a las 17:18
Actualizado el martes 2 de septiembre de 2025 a las 10:20

Canadienses sufren más pesquisas de sus dispositivos en la frontera con EE. UU.

Incendios forestales anulan el progreso de Canadá en la mejora de la calidad del aire. Donald Trump afirma que la madera canadiense puede ser «una amenaza» para EE. UU. En diez años, a Canadá le faltarán 700.000 viviendas para cubrir el déficit habitacional. Más de 200 libros serán retirados de las escuelas públicas en Edmonton. El desafío de la reunificación familiar en Canadá. Cooperación agrícola y vínculo humano entre Bolivia y Quebec.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor