La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 227: 5 de septiembre de 2025

Ottawa anuncia iniciativas para combatir los aranceles dictados por Donald Trump

Organizaciones e individuos piden a Ottawa que se proteja la soberanía digital de Canadá. Sindicatos canadienses se preparan para nuevas disputas laborales. La economía canadiense perdió 66.000 puestos de trabajo en agosto. Con una historia satírica, Margaret Atwood se mofa de la censura en Alberta. Censura de libros en Alberta reabre heridas de la dictadura argentina. Gentrificación en Montreal: el drama silencioso de la crisis de vivienda.