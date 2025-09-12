La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 228: 12 de septiembre de 2025

El Primer Ministro de Canadá recomienda cinco proyectos de envergadura nacional

Canadá evalúa su relación con Tel Aviv tras ataque israelí en Qatar. Un estudio identifica a empresas petroleras que están agravando el cambio climático. Diputados liberales forman un grupo para un mayor enfoque climático. El organismo Justicia para Todos Canadá pide a Ottawa que declare las acciones de Israel en Gaza como un genocidio. Semana de Cine Latinoamericano y Español en Victoria celebra 15 años. ¿Quiénes son los nuevos latinos de Montreal?: una consulta busca la respuesta.