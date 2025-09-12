La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 228: 12 de septiembre de 2025

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 17:30
Actualizado el lunes 15 de septiembre de 2025 a las 10:54

El Primer Ministro de Canadá recomienda cinco proyectos de envergadura nacional

Canadá evalúa su relación con Tel Aviv tras ataque israelí en Qatar. Un estudio identifica a empresas petroleras que están agravando el cambio climático. Diputados liberales forman un grupo para un mayor enfoque climático. El organismo Justicia para Todos Canadá pide a Ottawa que declare las acciones de Israel en Gaza como un genocidio. Semana de Cine Latinoamericano y Español en Victoria celebra 15 años. ¿Quiénes son los nuevos latinos de Montreal?: una consulta busca la respuesta.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor