La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 229: 19 de septiembre de 2025

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 21:56
Actualizado el lunes 22 de septiembre de 2025 a las 14:54

Canadá y México acuerdan profundizar lazos ante la turbulenta presidencia de Trump

Ottawa pide a la Corte Suprema de Canadá que delimite el uso de la cláusula derogatoria. El embajador de EE.UU. dice que está «decepcionado» por el sentimiento antiestadounidense reinante en Canadá. El primer ministro Mark Carney anunció el lanzamiento de una nueva entidad de apoyo a la vivienda. Una comisión de la ONU establece que Israel comete un genocidio en Gaza. Entre la división y la regulación: el debate sobre la inmigración en Canadá. El laberinto para obtener una visa de estudiante internacional en Canadá. Entre la división y la regulación: el factor de los “sin papeles”.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor