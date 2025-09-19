La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 229: 19 de septiembre de 2025

Canadá y México acuerdan profundizar lazos ante la turbulenta presidencia de Trump

Ottawa pide a la Corte Suprema de Canadá que delimite el uso de la cláusula derogatoria. El embajador de EE.UU. dice que está «decepcionado» por el sentimiento antiestadounidense reinante en Canadá. El primer ministro Mark Carney anunció el lanzamiento de una nueva entidad de apoyo a la vivienda. Una comisión de la ONU establece que Israel comete un genocidio en Gaza. Entre la división y la regulación: el debate sobre la inmigración en Canadá. El laberinto para obtener una visa de estudiante internacional en Canadá. Entre la división y la regulación: el factor de los “sin papeles”.