La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 230: 26 de septiembre de 2025

Publicado el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 20:59
Actualizado el martes 30 de septiembre de 2025 a las 10:16

Canadá reconoce oficialmente al Estado de Palestina

Carney afirma en Nueva York que «Canadá tiene lo que el mundo quiere en un momento crítico». Manifestantes en Canadá se oponen a la agenda del primer ministro Carney. Partidos políticos canadienses necesitan establecer cuotas para una mejor representatividad de las mujeres en el Parlamento. Canadá pide la reapertura del corredor médico entre Gaza y Cisjordania. Delegadas xinkas de Guatemala explican en Canadá su rechazo a la presencia de una mina canadiense. La Red de Hispanos: apoyo, comunidad y oportunidades en Canadá. «Don Giovanni» en Montreal: una ópera como espejo de la vida.

