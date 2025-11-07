La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 236: 7 de noviembre de 2025

Presupuesto federal: déficit, inversiones, recortes y nuevas medidas fiscales

El ejército canadiense pide disculpas por actos de discriminación y acoso racial. La economía canadiense añadió 67.000 empleos en octubre. El nuevo presupuesto liberal es criticado por olvidar el futuro climático. Médicos en Canadá pueden recetar música sinfónica como medicina a sus pacientes. Piden a Canadá reforzar protección a personas defensoras y periodistas. Recortes migratorios en Canadá: el impacto humano. «La cuerpa que migra»: arte y salud en tránsito.

