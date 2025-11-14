La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 237: 14 de noviembre de 2025

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 14 de noviembre de 2025 a las 20:14
Actualizado el lunes 17 de noviembre de 2025 a las 11:00

Mark Carney recomienda la aprobación de siete proyectos de envergadura nacional

Organismo de inteligencia canadiense advierte sobre posible injerencia extranjera en asuntos internos. El consumo de alimentos ultraprocesados ​​aumenta el riesgo de cáncer colorrectal precoz. Ottawa anuncia nuevas sanciones contra Rusia. Canadá pierde su estatus de país que había eliminado el sarampión. Latinoamericanos en uniforme en Canadá: memoria y pertenencia. Perspectivas desde Canadá sobre las elecciones presidenciales en Chile. Protesta en Montreal contra el proyecto de ley inmigratoria C-12.

