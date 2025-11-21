La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 238: 21 de noviembre de 2025

El presupuesto del primer ministro Carney es aprobado en la Cámara de los Comunes

El precio de los alimentos está cambiando los hábitos de alimentación de los canadienses. En la COP30 en Brasil sacan del borrador del acuerdo final la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La inteligencia artificial es excluida de la definición de lo que se considera contenido canadiense. El Vaticano entregará objetos culturales indígenas a obispos católicos de Canadá. ONGs de Canadá en la COP30: expectativas limitadas y monitoreo activo. COP30: Primera Nación en Canadá otorga derechos a su lago tradicional. Documentales con acentos latinoamericanos en Montreal.